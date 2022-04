Tim Hofman zondag in 'College Tour' bij KRO-NCRV

Als blijkt dat D66-leider Sigrid Kaag al wist van meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen haar partij en daar niet op acteerde, dan moet zij opstappen. Dat zegt programmamaker Tim Hofman in de eerste uitzending van een nieuw seizoen 'College Tour'.

Op de vraag van presentator Twan Huys of Kaag kan aanblijven als blijkt dat zij reeds op de hoogte was, antwoordt Hofman resoluut: 'Nee, dat moet je ook niet willen. Ik vind van meer mensen die partijen leiden binnen onze regeringspartijen dat ze daar niet meer zouden moeten zitten vanuit moreel oogpunt. We moeten denk ik nooit meer lichtzinnig doen over seksueel overschrijdend gedrag.'

Zijn harde oordeel, heeft de partij aan zichzelf te danken, volgens Hofman. 'Het is door D66 politiek gemaakt. Het gezicht van de politiek leider stellen boven het gezicht van het slachtoffer – dat is wat hier namelijk gebeurt – daar maak je het politiek mee, in plaats van menselijk. Dat moet je niet doen. Punt. Als je politiek boven moraal gaat hangen, wat hebben we dan aan je leiderschap?'

Hofman was bovendien verbolgen over het gedrag van D66-politici die deze week werden gevraagd naar de kwestie. 'Kaag is niet de enige die hier de mist ingaat, het is de hele partijtop. Hebben jullie het gezien afgelopen week? Die man die doet alsof hij belt en van de ene naar de andere deur loopt? Wat ben je dan voor laffe clown? Je kan toch in ieder geval beamen: ‘wat hier gebeurt is niet goed’? Volgens mij moet je je als partij even heel goed achter de oren krabben, zeker als je woorden gebruikt als ‘wij gaan koploper hierin zijn', aldus Hofman.

Bij 'College Tour' doet Tim Hofman voor het eerst zijn verhaal, nadat hij in januari met zijn YouTube-programma #BOOS de grootschalige misstanden bij 'The Voice of Holland' blootlegde. In de uitzending geeft hij antwoord op vragen van studenten en gaat hij onder meer in op de aanloop naar en de nasleep van het onthullen van de vele gevallen van seksueel overschrijdend gedrag bij 'The Voice of Holland'.

'College Tour', zondag 24 april om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.