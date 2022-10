Tijs van den Brink terug met 'God, Jesus, Trump!'

Hoe staat het ervoor met de steun onder Amerikaanse christenen voor Donald Trump? In een nieuw drieluik van 'God, Jesus, Trump!' reist EO-presentator Tijs van den Brink naar Amerika om in gesprek te gaan met fanatieke Trump-supporters, complotdenkers en schietende Democraten. Van Michigan, via Montana naar Californië. 'Wees niet verbaasd als Trump in 2024 opnieuw wint.'

Bij de laatste verkiezingen in 2020 stemde bijna de helft van Amerika op Donald Trump, waaronder vele miljoenen orthodoxe christenen. Biden won, Trump verloor. Maar het gaat slecht met de economie, Biden krijgt daarvan de schuld en op 8 november zijn de tussentijdse verkiezingen. In 'God, Jesus, Trump!' spreekt Tijs met oude bekenden uit vorige seizoenen, maar ook met nieuwe gezichten zoals oud-ambassadeur Pete Hoekstra en in de eerste aflevering met de Republikeinse staatssenator Ed McBroom die onderzoek deed naar verkiezingsfraude en -tot woede van Trump- concludeerde dat Biden terecht had gewonnen.

Trump-supporters

In de tweede aflevering van het drieluik heeft Van den Brink in de bergen van Montana gesprekken met Trump-supporters die op 6 januari 2021 het Capitool binnendrongen en nu worden aangeklaagd. Waar de een zich van geen kwaad bewust is, toont een ander toch enige spijt. Ook heeft Tijs een unieke ontmoeting met Trump-stemmer Rich Lewis, een beroemdheid in Amerika door zijn rol in de serie Mountain Men. Rich stopte met het programma, omdat hij zijn christelijke identiteit niet meer herkende in de montages.

Off-the-grid

Van den Brink ontmoet een groep Amerikanen die off-the-grid woont. 'Deze mensen maken geen gebruik van stroom, licht, water of riolering. Ze hebben bewust afstand genomen van de samenleving. Ze geloven in complottheorieën en draaien zelf wapens in elkaar. Ik voelde me hierbij niet echt op mijn gemak, de sfeer was af en toe beklemmend. Toen een van hen een kanon uit zijn schuur wilde rollen, dacht ik: ik moet maken dat ik hier wegkom.'

Schietende democraten

In California is Tijs letterlijk op de grens tussen Mexico en Amerika, afgeschermd door een ijzeren hek, een van de hete hangijzers van Trumps politiek. Sinds Biden president is, komen er weer meer immigranten het land binnen. Tijs trekt een dag op met Sheri Briggs die zich bekommert om vluchtelingen, en… op Trump stemt. Ook in California is niets wat het op het eerste gezicht lijkt. Tijs ontmoet twee Democratische zwarte vrouwen die hem schietles geven. Dejonae en Brandy vinden dat wapenbezit empowerment of women symboliseert en dat Democraten patriottischer moeten worden.

Conclusie

Als Van den Brink aan de toekomst van de Amerikaanse democratie denkt, kan hij somber worden over de polarisatie. En denkt Van den Brink dat Trump terugkeert? 'Ik sprak veel mensen die zeiden: 'Ik hoop niet dat Trump de Republikeinse kandidaat wordt, maar als hij de enige optie is die we hebben, dan krijgt hij opnieuw mijn stem'. Wees dan ook niet verbaasd als Trump in 2024 opnieuw wint.'

'God, Jesus, Trump!', maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 oktober om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.