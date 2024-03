Tijs van den Brink is terug met nieuw seizoen 'God, Jesus, Trump!'

Met de Amerikaanse verkiezingen in het vooruitzicht, groeit opnieuw de populariteit van Donald Trump. Maar hoe staat het met de steun van Amerikaanse christenen voor de presidentskandidaat?

EO-presentator Tijs van den Brink spreekt voor 'God, Jesus, Trump!' met christelijke Amerikanen: waarom blijven ze ondanks alle schandalen achter Donald Trump staan? Tijs vertelt: 'Eerlijk gezegd dacht ik na de bestorming van het Capitool en de ontkenning van de verkiezingsuitslag dat het klaar was met de christelijke steun voor Trump, maar ik heb me vergist.'

Voor het vierde seizoen van het EO-programma 'God, Jesus, Trump!' reist Tijs van den Brink naar West Virginia, Utah en Texas. 'Om het land beter te snappen, hebben we gekozen voor nieuwe plekken, omdat daar heel concreet een paar actuele kwesties spelen.'

Kolen of energietransitie?

In de eerste aflevering 'Almost Heaven' wordt ingezoomd op de kolenmijnen. Kolen zijn deze verkiezingen een belangrijk onderwerp in West Virginia. President Joe Biden wil het gebruik van kolen afbouwen. Ook hier is de energietransitie hot topic. Maar de inwoners van West Virginia zijn juist bang dat minder kolen leidt tot meer armoede. Daarom staan zij achter Donald Trump, vooral met de hoop dat de kolenmijnen dan wél openblijven.

Voorbereiden op ramp of burgeroorlog

In Utah wonen de meeste ‘preppers’ ter wereld. Preppers zijn mensen die zich voorbereiden op een noodsituatie, als gevolg van een ramp of burgeroorlog. Als er iemand een noodsituatie kan voorkomen is het Donald Trump, denken ze. Sterker nog, een herverkiezing van Joe Biden, zal leiden tot grote problemen. Tijs bezoekt de mensen die zich al voorbereiden op dit noodscenario.

War on woke

In de slotaflevering reist de EO-presentator naar Texas. De meningen over woke zijn in deze staat enorm verdeeld. Tijs maakt van dichtbij mee hoe die woke-oorlog een grote impact heeft op de mensen in Texas. Tijs: 'Het ziet ernaar uit dat, na alles wat er het afgelopen decennium rond Donald Trump is gebeurd, opnieuw een grote meerderheid van de orthodoxe christenen in Amerika op hem stemt.'

Het EO-programma 'God, Jesus Trump!' is te zien op zondag 31 maart, 7 en 14 april om 20.20 uur te zien bij de EO op NPO 2.