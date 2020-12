'Tijd voor MAX' staat in het teken van aids

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Op woensdag 16 december om 17.10 uur op NPO 1 staat 'Tijd voor MAX' in het teken van de vergeten kinderen met hiv, in met name Afrika.

Door corona raakt de toch al moeizame zorg aan deze kinderen nog verder in de knel. Met als gevolg dat onnodig veel kinderen overlijden. Te gast bij 'Tijd voor MAX' zijn onder meer de directeur van Aidsfonds Mark Vermeulen en Natasja Froger, zij verloor ooit haar beste vriend aan de gevolgen van aids. Ook virologe Anne Wensing van het UMC schuift aan. De virologe is al 25 jaar betrokken bij de aids-bestrijding.

Er zijn naar schatting wereldwijd 1,8 miljoen kinderen met hiv. De helft van deze kinderen wordt niet behandeld, bijvoorbeeld omdat hun ouders niet weten dat hun kind geïnfecteerd is. Ze worden de 'vergeten kinderen van de aidsepidemie' genoemd. Ze overlijden vroeg, vaak al voor hun vijfde verjaardag. De groep kinderen van wie wel bekend is dat ze hiv hebben, dreigt nu door corona ook uit beeld te raken. Door corona is het zorgsysteem overbelast, en door lockdowns kunnen of durven kinderen niet meer naar de kliniek te komen. Ze missen controles en de levensreddende medicijnen. En juist voor kinderen met hiv is het van levensbelang dat hun medicatie niet stopt.

Aidsfonds

Aidsfonds ondersteunt lokale gezondheidswerkers die hun uiterste best doen de vergeten kinderen van de aidsepidemie te helpen. Deze zorghelden gaan ook ten tijde van corona naar de kinderen toe, bieden hiv-tests aan en zorgen dat kinderen met hiv hun medicatie toch nog krijgen waardoor ze kunnen overleven. Aidsfonds is actief in onder andere Zimbabwe, Mozambique, Oeganda, Kenia, Zuid-Afrika en Nigeria.

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Aidsfonds.

'Tijd voor MAX', woensdag 16 december om 17.10 uur op NPO 1.