'Tijd voor MAX Oudejaarsshow' met Dionne Stax en Tineke Schouten

Het is inmiddels een traditie aan het einde van het jaar; de speciale 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow' met Martine van Os en Sybrand Niessen. Zij ontvangen zaterdag 31 december Dionne Stax, Tineke Schouten, Robèrt van Beckhoven, Diana Kuip en Auke-Florian Hiemstra in de feestelijk versierde studio.

Martine en Sybrand spreken met Dionne Stax over haar nieuwe tv-programma’s in 2023, waaronder 'De Nieuwe Vermeer'. Tineke Schouten zit veertig jaar in het vak en schuift aan om daarover te vertellen. Met sportjournalist Diana Kuip wordt er teruggeblikt op een veelbewogen sportief jaar. Bioloog Auke-Florian Hiemstra vertelt over de hoogtepunten in de flora en fauna van 2022 en Robèrt van Beckhoven sluit het bakjaar feestelijk af met kwarkbollen. Samantha Steenwijk en Tommie Christiaan treden op, zij laten de muziek horen die het afgelopen jaar in het nieuws was.

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow', zaterdag 31 december om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.