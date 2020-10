'Tijd voor MAX': open de wereld voor een kind met een handicap

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Op woensdag 28 oktober staat 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Acteur en ambassadeur van het Liliane Fonds, Fedja van Huêt, zet zich in om de acceptatie van deze kinderen te vergroten.

Hij is te gast en vertelt over zijn ontmoetingen met kinderen in Bangladesh, die, net als hun lotgenoten wereldwijd, extra getroffen zijn door de coronacrisis. Ook Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, is te gast in de studio.

Kinderen met een handicap worden in Bangladesh vaak geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie. Fedja van Huêt zag hoe deze kinderen opgroeien en hoe hard hun bestaan is. Maar hij zag ook hoop: dankzij het Liliane Fonds kunnen deze kinderen weer meedoen en kunnen ze hun dromen waarmaken.

In 'Tijd voor MAX' ook aandacht voor de situatie van kinderen met een handicap in Guatemala. Met onder meer het verhaal van Juan. Hij is nog maar vier maanden oud en hij is geboren met schisis. Door zijn handicap kan Juan moeilijk drinken. Zonder hulp loopt hij risico snel ondervoed te raken. We vertellen ook het verhaal van de zes-jarige Ethny. Zij is doof geboren. Vanwege de extreme armoede in het gezin heeft Ethny nooit de kans gehad om gebarentaal te leren. Communiceren met haar vader en moeder is nauwelijks mogelijk. En het lukt haar niet om vriendinnetjes te maken. Dankzij het Liliane Fonds leren Ethny en haar ouders gebarentaal.

Liliane Fonds

Bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Dat is de missie van het Liliane Fonds. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. In 2019 steunde het Liliane Fonds ruim 76.000 kinderen in 38 landen.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door het Liliane Fonds.

'Tijd voor MAX', woensdag 28 oktober om 17.10 uur op NPO 1.