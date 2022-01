'Tijd voor MAX': nieren zijn van levensbelang

'Tijd voor MAX' staat op dinsdag 25 januari volledig in het teken van nierziekten. Twee miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Sybrand Niessen en Martine van Os praten onder anderen met oud Ajax-voorzitter Michael van Praag.

Hij verloor zijn moeder aan de gevolgen van een nierziekte en zag hoe groot de impact op haar leven was, daarom zet hij zich in als ambassadeur van de Nierstichting. Hoogleraar nefrologie Marianne Verhaar vertelt over baanbrekend onderzoek naar het herstellen van beschadigde nieren.

Een nierziekte kan iedereen overkomen en gaat nooit over. De Nierstichting zet zich in om meer onderzoek te doen naar mogelijkheden om beschadigde nieren in de toekomst daadwerkelijk te kunnen genezen. Genezing van een beschadigde nier zou voor patiënten én hun families namelijk écht een oplossing zijn. Dialyse en transplantatie zijn op dit moment slechts het ultieme alternatief. Het zijn onmisbare maar loodzware behandelingen. En de wachtlijsten voor donornieren zijn lang.

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van Shanti (53). Twee jaar geleden ging haar nierfunctie ineens achteruit. Inmiddels heeft ze nog maar een nierfunctie van elf procent en is ze veroordeeld tot dialyse om te overleven. De impact op haar dagelijks leven is enorm. Ook het verhaal van Valerie (42) wordt verteld. Een erfelijke nierziekte zet haar leven op zijn kop. Haar hoop is gericht op de vooruitgang in het onderzoek, ook voor haar dochter van acht jaar oud, die mogelijk dezelfde ziekte heeft.

Tien jaar leefde de moeder van Michael van Praag dankzij het dialyseapparaat. Totdat haar lichaam niet meer kon. Ze overleed aan de gevolgen van een nierziekte. 'Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er met je gebeurt als je nieren ermee stoppen. Je wordt vergiftigd. Dat heb ik van dichtbij gezien', aldus Van Praag.

Onderzoek naar nierziekten

In de laatste jaren is veel vooruitgang geboekt in het kweken van nieuwe onderdelen van nieren. Wat enkele jaren geleden nog onmogelijk was, lijkt nu steeds meer werkelijkheid te worden. Het is inmiddels gelukt om met behulp van eigen (stam)cellen de kleinste bouwstenen van de nier te maken. Die bouwstenen vormen de basis voor uiteindelijk een echte werkende nier.

Over de Nierstichting

De Nierstichting werkt aan oplossingen om nierschade te voorkomen, investeert in onderzoek en innovatie en ontwikkelt de draagbare kunstnier, die vrijheid geeft om te dialyseren waar je maar wilt. Ook strijden ze onvermoeibaar door voor een kortere wachtlijst en meer succesvolle transplantaties en stimuleren onderzoek om nierziekten te genezen, zodat iedereen in de toekomst gezonde nieren heeft. Want je nieren zijn je leven. Jouw leven.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.

'Tijd voor MAX', dinsdag 25 januari om 17.10 uur op NPO 1.