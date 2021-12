'Tijd voor MAX': kinderarbeid is dichterbij dan je denkt

Dinsdag 14 december staat 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van kinderrechten. De rechten van duizenden kinderen wereldwijd worden op grote schaal geschonden. Zo werken er duizenden kinderen in de mijnen om mica te delven.

Mica is een grondstof waar wij allemaal gebruik van maken in ons dagelijks leven. Acteur Thekla Reuten en zanger Jan Dulles zetten zich in als ambassadeur van Terre des Hommes om deze kinderen een betere toekomst te geven. Zij zijn beiden te gast. De 3JS treden op in de studio.

Mica is een grondstof die veel gebruikt wordt bij het maken van auto's, elektronische apparaten, verf en cosmetica. Het is een veelzijdig mineraal, maar heeft een grote keerzijde. In India en Madagaskar, waar Mica veelal wordt gewonnen, werken duizenden kinderen onder erbarmelijke omstandigheden in micamijnen. Kinderen hakken dit mineraal handmatig uit de rotsen, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen die tot dodelijke longziektes kunnen leiden. Ook gebeuren er veel ongelukken. In afgelegen gebieden met veel armoede is het uithakken van mica vaak de enige manier om geld te verdienen. Noodgedwongen werken de kinderen in deze gevaarlijke mijnen, zodat het gezin kan overleven. Kinderen gaan niet naar school en kunnen niet aan een betere toekomst werken.

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van de 10-jarige Aman. Hij werkt al sinds hij 4 jaar was in micamijnen. Drie jaar geleden stierf de vader van Aman. Nu is hij samen met zijn zusje verantwoordelijk voor het inkomen van het gezin. Ook zien we het verhaal van Vidya. Vidya is nu 11 jaar oud, en moest dag in dag uit werken om een klein beetje geld te verdienen voor haar familie. Dankzij de hulp van Terre des Hommes kan Vidya nu naar school en hoeft ze niet meer te werken in de mijnen. Tijdens de coronapandemie krijgt ze schoolspullen, zodat ze thuis kan oefenen.

Terre des Hommes doet er alles aan om kinderen uit de mijnen te halen, zodat ze naar school kunnen. Dat doen ze samen met scholen, overheden en bedrijven. Kinderen leren over hun rechten als kind. Ouders en de gemeenschap worden ondersteund om andere inkomensbronnen te vinden, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En met succes: sinds het programma in 2016 startte, zijn bijna 19.000 kinderen uit de mijnen gehaald en weer naar school gebracht. In 71 dorpen is kinderarbeid aangepakt en gezinnen verdienen 40 procent meer na de training van Terre des Hommes. Dit geld wordt gebruikt om hun kinderen naar school te laten gaan. De kinderrechtenclubs zijn ook succesvol en kinderen komen nu op voor hun eigen rechten.

Over Terre des Hommes

Terre des Hommes strijdt wereldwijd tegen uitbuiting van kinderen, zodat zij veilig kunnen bouwen aan een betere toekomst. Dat doen ze samen met familie, de omgeving en andere organisaties. Het probleem van kinderarbeid is complex en daarom werkt Terre des Hommes op verschillende niveaus aan duurzame verandering: onderwijs voor kinderen, educatie voor ouders om alternatieve inkomstenbronnen te vinden en bewustwording in de gemeenschap over eerlijke prijzen van mica. Maar ook lobbyt Terre des Hommes samen met anderen bij de overheid en het bedrijfsleven voor legalisering van de mijnen en het respecteren van kinderrechten.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door Terre des Hommes.

'Tijd voor MAX', dinsdag 14 december om 17.10 uur op NPO 1.