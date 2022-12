'Tijd voor MAX' is terug met o.a. Beau Schneider, Epke Zonderland en Sjors van der Panne

Na een pauze van een week is 'Tijd voor MAX' vanaf maandag 5 december weer terug. Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen onder anderen acteur Beau Schneider, voormalig topturner Epke Zonderland en Sjors van der Panne treedt op.

Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen aanstaande maandag acteur Beau Schneider. Hij speelt de hoofdrol in de theaterbewerking van het boek Hendrik Groen – Zolang er leven is. Onlangs verscheen de biografie van Epke Zonderland. Samen met zijn biograaf John Volkers is hij te gast. De nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam schuift ook aan in. Thymen (12) vertelt over zijn missie het komende jaar: het bestrijden van armoede onder kinderen in de hoofdstad.

'Tijd voor MAX', zaterdag 5 december om 17.10 uur bij MAX op NPO 2.