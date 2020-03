'Tijd voor MAX' in het teken van kinderen met metabole ziekten

Foto: © Omroep MAX 2018

'Tijd voor MAX' staat op woensdag 11 maart om 17.10 uur op NPO 1 in het teken van metabole ziekten. Hoewel bij velen onbekend, vormen ze één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland.

Om de dag wordt in Nederland een kind met een metabole ziekte geboren. De impact op het leven van deze kinderen en het gezin is enorm. De meeste kinderen overlijden jong. Artsen verwachten echter dat vrijwel alle metabole ziekten binnen 25 jaar behandelbaar kunnen zijn. Kinderarts en hoogleraar Metabole ziekten Frits Wijburg vertelt in de studio wat hiervoor nodig is. Ook actrice Carly Wijs is te gast. Zij weet uit eigen ervaring hoe groot de gevolgen van een metabole ziekte kunnen zijn en zet zich in als ambassadeur van Metakids.

Metabole ziekten zijn slopers. Ze hebben een verwoestende uitwerking op het leven van kinderen. Veelvoorkomende gevolgen zijn verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, hartfalen of leverfalen, doofheid en blindheid. De ziekte is erfelijk en dat leidt ertoe dat in sommige gezinnen meerdere kinderen een metabole aandoening hebben.

Veel metabole ziekten worden pas laat ontdekt, waardoor een eventuele behandeling te laat is en kinderen moeten leven met ernstige beperkingen of jong overlijden. In 'Tijd voor MAX' het portret van de 18-jarige Mandy. Na een ogenschijnlijke gezonde jeugd kreeg zij op haar 13e de diagnose van een metabole ziekte. Inmiddels heeft ze overal hulp bij nodig. Haar spieren vallen langzaam uit, waardoor Mandy niet meer zelf kan eten en moeite heeft met praten. Er bestaat nog geen behandeling voor haar ziekte. 'Ik had het haar zo gegund lekker te puberen nu', aldus moeder Saskia.

Pasgeboren kinderen worden via de hielprik op, inmiddels 17, metabole ziekten gescreend. Maar dit zouden er veel meer moeten zijn. Hier is nog veel onderzoek voor nodig. Levensbelangrijk want: hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe beter de behandelmogelijkheden.

Ook de zus van actrice Carly Wijs heeft een metabole ziekte. 'Er moeten nog veel meer behandelbare metabole ziekten in de hielprikscreening komen, zodat kinderen al direct na de geboorte kunnen beginnen met een behandeling. Het treft heel veel gezinnen, maar het probleem is oplosbaar. Dat moeten mensen weten. Met een beetje meer inspanning kan immens veel leed voorkomen worden', aldus Carly Wijs.

Over Stichting Metakids

Metakids gelooft dat alle slopende metabole ziekten bij kinderen te behandelen zijn en rust niet tot alle kinderen met zo’n ziekte in gezondheid kunnen opgroeien. Dat doet ze door geld in te zamelen voor onderzoek en bekendheid te zoeken voor deze onbekende ziekten. Metakids wil dat zoveel mogelijk metabole ziekten al bij de hielprik ontdekt worden, zodat er direct behandeld kan worden. Ook wil ze ervoor zorgen dat artsen door onderzoek meer behandelmethoden vinden. De onderzoeken die Metakids financiert, richten zich zowel op de diagnostiek en behandeling van metabole ziekten, als op de verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten.

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Metakids.

'Tijd voor MAX', woensdag 11 maart om 17.10 uur op NPO 1.