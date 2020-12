'The Mole – Undercover in North Korea' op NPO 2

Het nieuwe documentaire tweeluik van Mads Brügge 'The Mole' vertelt het verhaal van twee Deense burgers die tien jaar lang infiltreren in 's werelds meest beruchte en geheime dictatuur Noord-Korea.

Langzamerhand raken ze verwikkeld in een wereld van drugs en criminaliteit ten behoeve van Noord-Korea en worden ze betrokken bij een grote geheime operatie in Afrika. Hoe ver kunnen ze gaan voor ze worden betrapt?

Regisseur Mads Brügger heeft een grote interesse in Noord-Korea, maar hij kan zelf nooit meer een voet in het land zetten door zijn eerdere provocerende film 'The Red Chapel'. Daarom stelt een Deense werkloze restaurantchef voor om een dubbelleven te gaan leiden als geheim agent. Samen met 'Mr James', een voormalige drugspusher uit de jetset kringen van Kopenhagen, en op de achtergrond Mads Brügger, infiltreert hij in een van de meest heftige dictaturen ter wereld, om aan te tonen dat het land al jaren alle VN-sancties stelselmatig overtreedt.

Mads Brügger

Mads Brügger is een vertrouwd gezicht bij de VPRO. Eerder al zond de VPRO ondermeer uit 'The Ambassador', 'The John Dalli Mystery' en 'Cold Case Hammarskjöld' uit. Zijn film 'The Red Chapel' uit 2009 werd nooit op de Nederlandse televisie uitgezonden. Daarom zendt NPO 2 Extra deze uit op 16 december om 20.30 uur uit. Ook zal de film op NPO Start te zien zijn.

Op dinsdag 15 december en 22 december om 23.25 uur bij VPRO op NPO 2.