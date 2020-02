'The Mallorca Files' brengt de zon naar BBC First in maart

BBC First, de best bekeken buitenlandse zender in de Benelux, zendt in maart 'The Mallorca Files' uit, een Britse dramaserie waarin humor en sensatie centraal staan.

Dit 10-delige misdaaddrama volgt twee zeer verschillende politieagenten die samen in een Mallorcaanse smeltkroes belanden. De introverte Britse Miranda Blake (Elen Rhys: 'Keeping Faith', 'Ordinary Lives', 'Broadchurch') bestrijdt samen met de Duitse extraverte, onconventionele Max Wolf (Julian Looman: 'Pagan Peak', 'Prey', 'Cop Stories') elke nieuwe misdaad op het Spaanse eiland. In The Mallorca Files brengt schrijver Dan Sefton ('The Good Karma Hospital', 'Trust Me', 'Delicious' en 'Porters') uiteenlopende karakters, verschillende werkmethodes en prachtige settings van Mallorca samen in één verhaal vol humor, actie en sensatie.

Ook het detectiveverhaal 'The Pale Horse' van schrijfster Agatha Christie komt in maart naar BBC First. De driedelige serie vertelt het verhaal van Mark Easterbrook (Rufus Sewell; 'The Man in the High Castle') die op onderzoek uitgaat om te achterhalen waarom zijn naam op een lijst staat, die gevonden is in de schoen van een dode vrouw. Er wordt gefluisterd dat een drietal heksen hier iets mee te maken hebben en dat zij rijke familieleden laten verdwijnen door hun duistere krachten te gebruiken. Zou Mark het volgende slachtoffer worden?

Liefhebbers van Britse crimeseries kunnen vanaf half maart kijken naar 'Vienna Blood': daar bundelen neuroloog in spe Max (Matthew Beard; 'The Imitation Game', 'And When Did You Last See Your Father?') en de gedreven politie-inspecteur Oskar (Juergen Maurer; 'Vorstadtweiber', 'Tatort') hun krachten om een van de grootste mysteries van Wenen op te lossen.

In maart is het ten slotte uitkijken naar 'Shakespeare & Hathaway', het derde seizoen van het misdaaddrama met nog meer komische mysteries en onbetrouwbare deals. Door een combinatie van lijken, komedie en krakende mysteries heeft dit eigenzinnige misdaaddrama de harten van meer dan 200 landen veroverd. Het vermakelijke duo Lu Shakespeare (Jo Joyner; 'Marley’s Ghosts', 'Ackley Bridge') en Frank Hathaway (Mark Benton; 'Waterloo Road') beleeft in dit derde seizoen nieuwe avonturen in het pittoreske toeristenstadje Stratford-Upon-Avon, de geboortestad van William Shakespeare.

'The Mallorca Files' gaat in première op BBC First op 9 maart 2020 om 21.00 uur

Wanneer de Britse Miranda Blake (Elen Rhys) en de Duitse Max Wolf (Julian Looman) een team vormen om misdaad op het Spaanse eiland te bestrijden, zorgt dit voor de nodige botsingen en spanningen tussen de twee expatagenten. Haar introverte karakter en serieuzere kijk op het leven staan haaks op zijn extraverte, onconventionele karakter. Daarnaast hebben ze ook nog eens elk hun eigen idee over het politiewerk en de manier van aanpakken. Doordat zij haar job, alsook al de andere dingen in het leven, heel serieus neemt, en hij eerder nonchalant te werk gaat, worden beide expatagenten extra uitgedaagd. Slagen Miranda en Max erin om hun verschillen opzij te laten en de misdaden op het Spaanse eiland op te lossen? Of nemen hun karakterverschillen de bovenhand?

'The Pale Horse' gaat in première op BBC First vanaf 15 maart 2020 om 21.00 uur

Een jonge vrouw genaamd Jessie (Madeleine Bowyer; 'Black Mirror') wordt dood aangetroffen met een mysterieuze lijst met namen in haar schoen. Een van de namen op deze lijst is die van Mark Easterbrook (Rufus Sewell), een antiekhandelaar en ogenschijnlijk succesvolle man, die wil achterhalen waarom zijn naam op de lijst staat. Zijn zoektocht leidt hem naar The Pale Horse, een kroeg in Much Deeping. Het kleine dorp lijkt in eerste instantie idyllisch, maar blijkt ook de thuisbasis te zijn van drie vrouwen die beschuldigd worden van hekserij. De ronde gaat dat de heksen rijke familieleden kunnen laten verdwijnen. Volgens bekenden van Jessie hebben zij met hun hekserij dan ook een rol gespeeld bij de dood van de jonge vrouw en de namenlijst. Mark gelooft dit niet en gaat op zoek naar een rationele verklaring, maar naarmate er meer namen van de lijst doodvallen, vreest hij steeds meer voor zijn eigen leven. Wil iemand hem ook dood hebben en is hij de volgende naam van de lijst?

Naast Rufus Sewell die de rol van Mark Easterbrook speelt, maakt Kaya Scodelario ('Crawl') ook deel uit van de cast als Hermia Easterbrook. Sean Pertwee ('Gotham') vertolkt de rol van inspecteur Lejeune, Henry Lloyd- Hughes ('Les Misérables') die van David Ardingly en Poppy Gilbert ('Call The Midwife') zien we als Thomasina Tuckerton.

'Vienna Blood' gaat in première op BBC First vanaf 18 maart 2020 om 21.00 uur

Wenen, begin 1900. Max Liebermann (Matthew Beard; 'The Imitation Game', 'And When Did You Last See Your Father?') is een briljante Engelse dokter die onder de bekende zenuwarts en grondlegger van psychoanalyse Sigmund Freud, neurologie studeert. De jonge arts is gefascineerd door het criminele brein en weet de politie van Wenen ervan te overtuigen hun werk te laten observeren.

Max (Matthew Beard) observeert Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer; 'Vorstadtweiber', 'Tatort'), een inspecteur van de Weense politie, die zich bezighoudt met een complexe moordzaken. Oskar ergert zich in eerste instantie aan Max, maar ziet tegelijkertijd ook in dat de neuroloog in spe zijn carrière bij de politie kan versterken en hem kan helpen met het onderzoeken van een reeks moorden in Weense cafés en operahuizen. Kan het duo, dankzij de buitengewone kennis van Max en de ervaring van Oskar, een van de grootste mysteries van Wenen oplossen?

Naast Max (Matthew Beard) en Oskar (Juergen Maurer) zijn er in 'Vienna Blood' ook rollen weggelegd voor o.a. Conleth Hill ('Game of Thrones'), Charlene McKenna ('Ripper Street', 'Peaky Blinders') en Amelia Bullmore ('Gentleman Jack'). De serie is geregisseerd door de Academy Award en Emmy genomineerde Robert Dornhelm ('Anne Frank: The Whole Story') en Umut Dağ ('Cracks In Concrete').

'Shakespeare & Hathaway – Private Investigators' seizoen 3 is te zien op BBC First vanaf 10 maart 2020 om 21.00 uur

Nu Lu Shakespeare (Jo Joyner; 'Marley’s Ghosts', 'Ackley Bridge') haar privédetective-examen heeft gehaald en Frank Hathaway (Mark Benton; 'Waterloo Road') zichzelf heeft opgeknapt, zijn ze niet meer te stoppen. Frank en Lu staan weer voor allerlei nieuwe uitdagingen zoals moord, ontvoering, chantage en ontrouw. Maar hoe slaat het top duo zich er deze keer weer door?

Het derde seizoen van 'Shakespeare & Hathaway' brengt ook een nieuwe vaste speler op het toneel, Yasmin Kaur Barn ('Man Like Mobeen', 'Come Together a Fashion Picture in Motion') vervoegt de vaste cast en neemt de rol van Viola op zich. Ook gastacteurs zoals Vic Reeves ('Catterick', 'House of Fools'), Ted Robbins ('Diddie Movies', 'Calendar Girls') en Josette Simon ('Wonder Woman') hebben een rol in het nieuwe seizoen van de detectiveserie.

