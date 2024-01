'The Irrational' in februari nieuw op STAR Channel

Alec Mercer is een bekende gedragswetenschapper die met zijn unieke expertise regeringen, politie en bedrijven te hulp schiet met allerlei zaken waarbij veel op het spel staat.

THE IRRATIONAL

Zijn inzicht en ongebruikelijke benadering van het begrijpen van menselijk gedrag zorgen ervoor dat hij en zijn team worden ingezet om een reeks intense en gecompliceerde mysteries op te lossen.

Vanaf 14 februari, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

FROM S2

Een mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat. In het tweede seizoen is het de taak aan Donna en Kenny om orde in de chaos te scheppen wanneer er een bus vol met mensen arriveert. Victor en Tabitha gaat op onderzoek uit in de tunnels die onder het stadje doorlopen.

Vanaf 19 februari, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

RESIDENT ALIEN S2

'Resident Alien' volgt een neergestort buitenaards wezen dat de identiteit moet aannemen van een dokter in een klein stadje in het Amerikaanse Colorado. De alien moet een manier zien te vinden om zich aan te passen aan de plaatselijke menselijke bevolking, maar heeft als missie om de mensheid te vernietigen.

Vanaf 16 februari, elke vrijdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

TOTO KNVB BEKER - KWART FINALE

Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 februari wordt de Kwart Finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld. De starttijd van de wedstrijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Kijk de TOTO KNVB wedstrijd op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 februari op STAR Channel.

ONGOING

THE WALKING DEAD: ORIGINS

'The Walking Dead: Origins' is een docuserie van de immens populaire horrorserie 'The Walking Dead'. In deze 4-delige documentaire serie duiken we dieper in het verhaal van een aantal belangrijke personages. De acteurs vertellen zelf meer over de gebeurtenissen die een grote impact hadden in 'The Walking Dead'. Elke aflevering belicht een rol van een acteur, met afleveringen gewijd aan Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Rhee (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) en Carol (Melissa McBride).

Elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.