'The Durrells in Corfu' terug bij MAX

Vanaf woensdag 18 november zendt MAX om 17.50 uur op NPO 2 het vierde seizoen van het komedie-drama 'The Durrells in Corfu' uit. 'The Durrells in Corfu' vertelt het verhaal van de alleenstaande moeder Louisa Durrell, die samen met haar gezin naar Corfu is verhuisd om daar een nieuw leven op te bouwen.

Het is 1939 en de Durrells beginnen aan hun vierde jaar op het mooie Corfu. Louisa kampt met een gebroken hart, maar weet haar zinnen te verzetten door een pension te openen. Met haar kinderen Larry, Leslie, Margo en Gerry heeft ze inmiddels een fijn leven opgebouwd op het eiland. De Tweede Wereldoorlog komt echter dichterbij en het is nog maar de vraag hoelang hun rust nog kan voortduren.

Aflevering 1 - woensdag 18 november om 18.50 uur op NPO 2

Louisa kampt met een gebroken hart, maar weet haar zinnen te verzetten door een pension te openen. Haar enige betalende gast is echter haar neef Basil, die Louisa met zijn hoge eisen tot het uiterste drijft. Wanneer er een mysterieuze nieuwe gast arriveert, besluiten haar kinderen te achterhalen welk geheim deze ogenschijnlijk sympathieke man met zich meedraagt.

'The Durrells in Corfu' seizoen 4 (6 afleveringen), vanaf woensdag 18 november elke maandag tot en met donderdag om 17.50 uur op NPO 2.