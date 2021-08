Terug bij MAX: 'We zijn er Bijna - Nederland'

'We zijn er Bijna!' is terug! Martine van Os blijft dit jaar met de groep kampeerders dicht bij huis. De vakantiereizigers maken een tocht door Nederland. Het gloednieuwe seizoen is vanaf dinsdag 10 augustus om 20.30 uur op NPO 1 te zien bij MAX.

Dit jaar volgt Martine van Os een groep van 36 kampeerders die met eigen caravan of camper kriskras door Nederland trekt. De reizigers ontdekken in een tocht van dertig dagen al het moois in eigen land. Martine doet verslag van het wel en wee van de groep en natuurlijk gaat zij mee op de groepsexcursies.

Aflevering 1

De reis begint in Groningen, op een camping dicht bij de stad. Jan en Lotty zijn de komende dertig dagen de reisleiders van deze groep. Ze nemen de reizigers mee naar de stad. Op een dakterras in Groningen geniet iedereen van een welverdiende lunch.

Na Groningen reist het gezelschap via Lauwersoog naar Workum. Tijdens een wandeling in Natuurpark Lauwersmeer maken we kennis met Hans en Hetty. Zij wonen in Zeeland.

In Workum wordt met sloepjes gevaren naar Hindelopen. Louis en Jeannette vertellen over hun tijd met de boot. Jarenlang hebben ze met een boot vakantie gevierd en sinds kort hebben ze een camper. Een beetje wennen nog, vooral omdat de camper wat minder ruimte biedt.

Over 'We zijn er Bijna!'

In vrijheid en met plezier reizen en bewegen is niet aan leeftijd gebonden. Daarom volgt MAX met 'We zijn er Bijna!' reislustige vijftigplussers die onder deskundige begeleiding nieuwe gebieden verkennen en onbezorgd genieten. Onderweg worden verhalen uitgewisseld en wordt lief en leed met elkaar gedeeld.

Wie geen genoeg krijgt van 'We zijn er Bijna!' in Nederland, kan op MAX Vandaag terecht. Daar zijn aanvullende video's te vinden over de uitjes en bestemmingen uit de uitzending.

'We zijn er Bijna!', vanaf dinsdag 10 augustus om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.