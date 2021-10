'Teen Titans Go' keert met zevende seizoen terug op Cartoon Network

De Teen Titans zijn terug! De hilarische, nieuwe avonturen van deze superhelden zijn grootser dan ooit en bevatten zelfs een unieke cross-over door het vierdelige verhaal 'Space House'.

In dit verhaal zien we ook de 'DC Super Hero Girls'. Kijk het zevende seizoen van 'Teen Titans Go' vanaf 1 november om 17.35 uur op Cartoon Network.

Hoe doorstaan bekende DC helden hun tienerjaren? In 'Teen Titans Go!' volg je Robin, Cyborg, Starfire, Raven en Beast Boy die hun dagelijkse tienerperikelen proberen te combineren met hun verantwoordelijkheid de wereld te beschermen. Ze laten de kijkers zien hoe hun leven er daadwerkelijk uit ziet, wanneer ze niet hun kostuum dragen. Met epische staarwedstrijden om te bepalen wie de was moet doen, een serie van missies en gevechten om de perfecte boterham te maken en het vechten tegen criminelen in Jump City.

Het zevende seizoen van 'Teen Titans Go!' bevat ook het vierdelige verhaal 'Space House', waarin zij geconfronteerd worden met een andere bekende groep DC helden. Wanneer de Teen Titans de ruimte in reizen voor hun volgende avontuur komen zij er al gauw achter dat ze hun 'Space House' moeten delen met de 'DC Super Hero Girls'. Als dat maar goed gaat…

Het zevende seizoen van 'Teen Titans Go!' gaat van start om 17.35 uur op Cartoon Network en het grootschalige vierdelige verhaal 'Space House' wordt op 2 november uitgezonden.