'Tales of the Walking Dead' in maart te zien op STAR Channel

'Tales of the Walking Dead' bestaat uit zes originele, op zichzelf staande afleveringen die zich richten op zowel nieuwe als gevestigde personages binnen 'The Walking Dead'.

Dit is de tweede spin-off van de populaire serie 'The Walking Dead' die STAR Channel uitzendt. Elke aflevering heeft zijn eigen toon en invalshoek, maar in elk verhaal staat er veel op het spel en worden nieuwe, onuitwisbare personages geconfronteerd met meedogenloze, levensbedreigende keuzes en situaties. We zien de apocalyps door andere ogen en ontdekken meer werelden, mythen en mysteries van 'The Walking Dead'.

Vanaf 25 maart, elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.

NANCY DREW S4

Nancy start een nieuw onderzoek om een groep vermiste lichamen op de begraafplaats van Horseshoe Bay te vinden die zijn opgegraven en gestolen – of mogelijk zijn opgestaan. Terwijl Nancy betrokken raakt bij deze spookachtige zaak, leidt een reeks onverklaarde paranormale misdaden ertoe dat het onderzoeksteam gelooft dat de letterlijke zonden uit het verleden van de stad zijn teruggekeerd om de levenden te achtervolgen.

Vanaf 25 maart, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

TRANSPLANT S4

'Transplant' staat in het teken van een SEH-arts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om naar Canada te komen. Hij moet talloze obstakels overwinnen om zijn carrière in de wereld van de spoedeisende hulp weer op te kunnen bouwen bij één van de beste ziekenhuizen van Toronto, York Memorial.

Vanaf 5 maart, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

THE IRRATIONAL

Alec Mercer is een bekende gedragswetenschapper die met zijn unieke expertise regeringen, politie en bedrijven te hulp schiet met allerlei zaken waarbij veel op het spel staat. Zijn inzicht en ongebruikelijke benadering van het begrijpen van menselijk gedrag zorgen ervoor dat hij en zijn team worden ingezet om een reeks intense en gecompliceerde mysteries op te lossen.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

FROM S2



Een mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat. In het tweede seizoen is het de taak aan Donna en Kenny om orde in de chaos te scheppen wanneer er een bus vol met mensen arriveert. Victor en Tabitha gaat op onderzoek uit in de tunnels die onder het stadje doorlopen.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

RESIDENT ALIEN S2

'Resident Alien' volgt een neergestort buitenaards wezen dat de identiteit moet aannemen van een dokter in een klein stadje in het Amerikaanse Colorado. De alien moet een manier zien te vinden om zich aan te passen aan de plaatselijke menselijke bevolking, maar heeft als missie om de mensheid te vernietigen.

Elke vrijdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.