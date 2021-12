Tabitha blikt terug op haar verleden bij 'MTV Flashback'

In de nieuwste aflevering van de online serie 'MTV Flashback' neemt zangeres Tabitha plaats op de bank bij Quinty Misiedjan.

Tijdens hun trip down memorylane blikken ze terug op gebeurtenissen in het verleden van Tabitha die haar hebben gemaakt tot wie ze nu is, en wordt er gesproken over hoe zij was als klein meisje, haar turbulente puberjaren, het verlies van haar vader op jonge leeftijd, haar tijd in Amerika, haar selflove journey, haar nieuwe serie 'Mooi Zoals Je Bent', haar verloving en natuurlijk haar plannen voor de toekomst.

In 'MTV Flashback' neemt presentatrice Quinty Misiedjan een bekende gast mee on a trip down memorylane. Wat was zijn of haar favoriete muzieknummer of spelcomputer? Wie was zijn of haar favoriete leraar of beste vriend of vriendin?

Op een ultieme relax-bank wacht de bekende gast - in spanning of juist geamuseerd - af wat er op de old school beeldbuis verschijnt die voor hem en de presentatrice staat. Dit kan een item zijn waar de bekende gast vroeger gek op was (bv. Atari of Super Nintendo) of een oude schoolfoto, of een video van een oude vriend/bekende die de bekende gast al jaren niet heeft gezien en met een mooie anekdote over de bekende gast komt.

Bekijk hier de aflevering van Tabitha.

Kijk iedere woensdagmiddag om 16.00 uur naar 'MTV Flashback' op het Youtubekanaal van MTV Nederland.