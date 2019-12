Sybrand Niessen presenteert nieuwe aflevering van 'MAX PubQuiz'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Op woensdag 18 december om 22.10 uur op NPO 1 presenteert Sybrand Niessen een nieuwe 'MAX PubQuiz'. De zesde aflevering, op vrijdag 27 december, is de finale-aflevering.

In een gezellige kroegsfeer wordt de kennis van de deelnemende teams en de kijkers getest met vragen in de categorieën: geschiedenis, muziek, sport en eten & drinken. Sybrand wordt bijgestaan door Markoesa Hamer (o.a. Dokter Deen). En er is livemuziek van de zeskoppige band Soulsix.

Soms legt een kip een ei waar geen schaal omheen zit. Hoe noem je zo’n ei? Wat is de bestverkochte single allertijden? En op welk merk motor reed Bertus in het nummer Oerend Hard van Normaal ook alweer? In de vijfde aflevering van 'MAX PubQuiz' zijn de vragen weer heel divers. Vijf nieuwe teams van ieder drie personen nemen het tegen elkaar op. Onder de bezielende leiding van Sybrand Niessen strijden zij om de felbegeerde 'MAX PubQuiz' bokaal.

'MAX PubQuiz', woensdag 18 december om 22.10 uur NPO 1. Finale: vrijdag 27 december om 22.35 uur op NPO 1 (let op: was aanvankelijk om 23.20 uur).