Stromae zondag exclusief te zien in gesprek met 'Humberto'

Stromae bracht vrijdag zijn nieuwe album 'Multitude' uit. De Belgische wereldster verdween na zijn succesvolle album Racine Carrée met hits als 'Formidable' en 'Papaoutai' zeven jaar van de radar. Hij maakte een aantal maanden geleden een comeback met het aanstekelijke 'Santé'.

Daarna zong hij tot ieders verrassing zijn nieuwe single 'L'enfer' live in het Franse journaal.

Humberto sprak Stromae over zijn jaren van afwezigheid, de comeback en het nieuwe album in Stromae's studio in Brussel. Het gesprek is aanstaande zondag te zien in de uitzending.

'Humberto', zondag 6 maart vanaf 21.35 uur bij RTL 4.