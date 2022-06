Stikstofminister Christianne van der Wal bij 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. In 'WNL Op Zondag' is plaats voor opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Christianne van der Wal

Zondagmorgen is minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal te gast. Ze vertelt over de langverwachte stikstofplannen van het kabinet en blikt vooruit op de uitvoering ervan.

Sophie Hermans

VVD-Fractievoorzitter Sophie Hermans is te gast in 'WNL op Zondag'. Over het VVD-congres van aanstaande zaterdag en haar rol als fractieleider binnen de huidige coalitie.

Rob de Wijk over de oorlog in Oekraïne

Hoogleraar Rob de Wijk is te gast bij Rick Nieman. Over de oorlog in Oekraïne en het geopolitieke schaakspel tussen Poetin en het westen. En over de graantoevoer vanuit Oekraïne die nog altijd door Rusland geblokkeerd wordt. Is er een oplossing mogelijk?

Viroloog Marc Bonten en IC-art Gor Khatchikyan

Arts microbioloog Marc Bonten en spoedeisendehulparts Gor Khatchikyan zijn te gast in 'WNL op Zondag'. Over de stijgende corona besmettingen en een vooruitblik op de zomer en het najaar. Hoe groot is het risico op nieuwe virus varianten? En in hoeverre werkt het kabinet met een langetermijnstrategie die nieuwe lockdowns moet voorkomen?

'WNL Op Zondag', zondag 12 juni om 10.00 uur op NPO 1.