'Sterren Muziekfeest op het Plein' is terug

Foto: © AVROTROS 2021

Met elkaar in de buitenlucht genieten van de beste Nederlandstalige artiesten. Het 'Sterren Muziekfeest op het Plein' is terug! Het Openluchtmuseum in Arnhem is het decor voor een van de eerste grote buitenevenementen waar iedereen zo lang op gewacht heeft.