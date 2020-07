Start nieuw seizoen 'Hello Goodbye' met indrukwekkende verhalen

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vanaf dinsdag 21 juli is Joris Linssen weer te zien in een nieuw seizoen 'Hello Goodbye'. Op Schiphol spreekt Joris spontaan mensen aan die iemand wegbrengen of ophalen.

Deze gesprekken leiden tot ontroerende en verrassende verhalen over familie, liefde en vriendschap.

Joris Linssen: 'Het is echt mazzel dat we deze nieuwe serie vóór de corona-crisis al hebben gefilmd. Nu zou dat echt een stuk lastiger zijn geweest. Het is een prachtige reeks vol opmerkelijke levensverhalen en telkens een heerlijke omhelzing aan het eind: dat gevoel waar we allemaal zo naar snakken.'

'Hello Goodbye' staat bekend om de persoonlijke verhalen en de mooie ontmoetingen op Schiphol. Ook dit seizoen levert dat weer indrukwekkende en ontroerende gesprekken op. Een diversiteit aan verhalen, waarin geen verhaal op elkaar lijkt. Zoals in aflevering 1 waarin een jonge vrouw vertelt dat ze niet met haar familie op reis kan omdat ze extreem veel last van heimwee heeft.

'Hello Goodbye', vanaf dinsdag 21 juli om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.