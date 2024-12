Start 2025 met de langverwachte 'Return to Paradise' naast 'Marie Antoinette' en 'The Split: Barcelona'

Het jaar begint heet met twee nieuwe zonovergoten series op BBC First in januari 2025. 'Return to Paradise' is de langverwachte Australische spin-off van de serie 'Death in Paradise' en gaat in première op BBC First.

Deze zesdelige whodunnit-serie volgt de Australische expat rechercheur Mackenzie Clarke en brengt een unieke Australische twist, terwijl het toch trouw blijft aan het 'Death in Paradise'-universum. Dichter bij huis speelt 'The Split: Barcelona', de spin-off van het populaire juridische drama 'The Split', zich af in het zonnige Spanje. Voor nog meer zon, zee en moord bundelen ex-agent en cruisezanger Jack en eerste officier Kate hun krachten op een cruise door de Middellandse Zee om een reeks moorden op te lossen in 'The Good Ship Murder'.

In januari gaat ook het historische drama 'Marie Antoinette' in première. De serie volgt de jonge, vooruitstrevende koningin, die op haar veertiende Oostenrijk verliet om te trouwen met de Franse Dauphin. Of stap in het Toronto van 1895 met het dertiende seizoen van het internationaal geprezen 'Murdoch Mysteries'.

Ben Miller keert terug als professor Jasper Tempest in het tweede seizoen van de misdaadserie 'Professor T.'. In Nieuw-Zeeland lost Alexa Crowe weer meer fascinerende mysteries op in het derde seizoen van 'My Life is Murder'. Rechercheur Mike Shepherd onderzoekt misdaden en krijgt tegelijk een vleugje romantiek in het vijfde seizoen van 'Brokenwood Mysteries'.

'Return to Paradise' gaat maandag 6 januari om 21.00 uur in première op BBC First

'Return to Paradise', de originele Australische spin-off van de wereldwijde hit 'Death in Paradise', gaat in première op BBC First in januari 2025.

Anna Samson ('Dead Lucky'), die de hoofdrol vertolkt, neemt als eerste vrouwelijke rechercheur de leiding. Ze speelt de Australische expat rechercheur Mackenzie, die in Londen bij de Metropolitan Police bekendstaat om het oplossen van onmogelijke moordzaken. Maar wanneer ze wordt beschuldigd van geknoei met bewijsmateriaal, moet Mackenzie noodgedwongen terug naar Australië, naar de plek waar ze het liefst wegblijft: haar geboortestad Dolphin Cove. Zes jaar geleden vluchtte ze daar weg, nadat ze haar ex-verloofde Glenn (Tai Hara) bij het altaar liet staan. Mackenzie is er niet bepaald welkom, maar zonder andere jobopties én met haar unieke talent om zelfs de moeilijkste zaken op te lossen, besluit ze met tegenzin het team van het politiebureau in Dolphin Cove te versterken.

Naast Anna is er een spannende cast te zien, waaronder Lloyd Griffith ('Ted Lasso'), Tai Hara ('Colin from Accounts') en Catherine McClements ('Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries').

'The Split: Barcelona' gaat zondag 19 januari om 21.00 uur in première op BBC First

Na het succes van drie seizoenen van 'The Split', keert het populaire juridische drama terug met de spin-off 'The Split: Barcelona'. Abi Morgan, die werd bekroond met een BAFTA en Emmy, creëerde en schreef de serie, die de thema's liefde, nalatenschap en het moderne huwelijk verkent met een sprankelende cast van geliefde personages.

Twee jaar na het einde van seizoen drie verzamelt de familie van de onverschrokken familierechtadvocaat Hannah Defoe (Nicola Walker – 'Unforgotten') zich voor een prachtige bruiloft op een wijndomein in de Catalaanse wijnstreek. Terwijl de zon opkomt boven het Spaanse landschap, voelt Hannah zich gedwongen om de spoken uit haar verleden los te laten en zich weer open te stellen voor de liefde. Durft ze de sprong naar een nieuwe toekomst te wagen?

'Marie-Antoinette' gaat in première op zondag 12 januari om 20.00 uur op BBC First

'Marie Antoinette', gecreëerd en geschreven door Deborah Davis ('The Favourite'), vertelt het verhaal van de moderne, avant-gardistische, jonge koningin.

Emilia Schüle speelt de rol van Marie Antoinette, die nog maar een tiener is wanneer ze Oostenrijk verlaat om met de Franse Dauphin te trouwen. Aangekomen in Versailles moet ze zich aanpassen aan de vele ingewikkelde regels van het Franse hof. Al snel lijdt ze onder het feit dat ze haar leven niet kan leiden zoals zij wil, terwijl haar moeder haar steeds onder druk zet om de Bourbon-dynastie voort te zetten en zo de alliantie tussen de twee landen te verzekeren. Maar door het afstandelijke en teruggetrokken karakter van Louis blijkt dit veel moeilijker dan verwacht.

Marie Antoinette groeit uit van jonge Dauphine tot een waar stijlicoon en modekoningin. Ze begint de geheimen van het hof te doorgronden en probeert Versailles naar haar hand te zetten: vrij, onafhankelijk en feministisch. Maar haar succes roept jaloezie en rivaliteit op. Terwijl schandalige pamfletten en hardnekkige roddels over haar privéleven haar status ondermijnen, doen haar tegenstanders binnen de Koninklijke familie er alles aan om haar ten val te brengen...

'Murdoch Mysteries' seizoen 13 gaat maandag 13 januari om 20.00 uur in première op BBC First

In het dertiende seizoen van de internationaal geprezen serie 'Murdoch Mysteries' staan zowel de persoonlijke als professionele ontwikkelingen van rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) en zijn team centraal. Ze lossen de zwaarste mysteries van Toronto op, van historische en serieuze zaken tot komische en bijzondere.

Murdoch blijft scherp als detective en gebruikt nieuwe innovaties om zijn onderzoeken te verbeteren, zoals de 'searchizer', een apparaat dat gezichtskenmerken meet en vergelijkt met bestaande politiearchieven. Het team krijgt ook versterking van agent Robert Parker (Marc Senior), een Afro-Amerikaanse ex-Pinkerton die een van verdachte in een vakbondsmoord uitgroeide tot een waardevolle helpende hand bij het oplossen van de zaak. Ondertussen heeft Ogden (Hélène Joy) zich gelukkig gevestigd in haar rol als fulltime chirurg in Toronto Mercy Hospital en verrast de aandacht van collega Dr. Andrew Dixon (Sebastian Pigott) haar.

Crabtree's (Jonny Harris) creatieve kant komt verder tot bloei, vooral door zijn nieuwe vriendin, advocate Effie Newsome (Clare McConnell), die hem aanmoedigt zijn manuscript naar uitgevers te sturen. Higgins-Newsome voelt zich ontmoedigd omdat hij zijn vrouw Ruth (Siobhan Murphy) niet de levensstijl kan bieden die ze gewend is. Uit frustratie maakt hij een overhaaste beslissing om zijn financiën op orde te krijgen.

'Professor T' seizoen 2 gaat donderdag 2 januari om 21.00 uur in première op BBC First

De briljante, maar eigenzinnige Professor Jasper Tempest (Ben Miller – 'Death in Paradise') is terug. Scherper dan ooit, maar meer in de knoop dan voorheen, helpt hij dit seizoen het team van de Greater Cambridge Police bij het oplossen van complexe misdaden met zijn unieke inzichten en forensische analyses.

In zes afleveringen ontrafelen de professor en zijn team een reeks complexe misdaden, van een onverklaarbare brand in een studentenhuis tot de mysterieuze dood van een heel gezin in hun woning. Ook persoonlijke relaties ontwikkelen zich. Zo bloeit een romance op tussen de jonge rechercheurs Lisa en Dan, en begint hoofdinspecteur Christina Brand aan een nieuwe, spannende affaire. Ondertussen domineren en verwarren de vrouwen in professor T's leven hem steeds meer. Terwijl hij probeert zijn relaties met iedereen te verbeteren, van zijn moeder tot Christina, de liefde van zijn leven, zet hij de grote stap om een therapeut te bezoeken.

In het tweede seizoen voegt de multi-bekroonde actrice Juliet Stevenson zich bij Ben Miller als therapeute Dr. Helena. Ook spelen Tony en drievoudig Olivier Award-winnaar Frances de la Tour professor T's moeder en Emma Naomi ('Bridgerton'). Gastrollen zijn er onder andere voor comedian Miles Jupp, Alastair Mackenzie ('The Crown') en Aidan McArdle ('Blackshore').

'My Life is Murder' seizoen 3 gaat dinsdag 21 januari om 21.00 uur in première op BBC First

Toen Alexa Crowe haar leven in Australië achter zich liet en terugkeerde naar Nieuw-Zeeland, verwachtte ze wat zuurdesembrood te bakken, weer contact te maken met haar broer en te genieten van de rust in haar geboortestad. Maar al snel begon deze onbedwingbare rechercheur haar neus te steken in een bizar, onopgelost moordonderzoek. En daarna nog eentje, en nog een moord, totdat het opeens niet meer genoeg is om zich terug te trekken en eindeloos zuurdesembrood te bakken.

Nu ze een tijd in Auckland woont, beginnen sommige dingen te veranderen. De trotse eenzame wolf Alexa bouwde een kleine gemeenschap op van loyale supporters, vrienden en mederechercheurs. In dit seizoen zorgt Alexa’s zoektocht voor nieuwe vrienden in haar onverwachte ‘gevonden familie’, en dat is nog voor haar eigen familieleden opduiken en voor extra drama en chaos zorgen.

Terwijl Alexa haar familie en vrienden het hoofd biedt, blijft de serie boeiende mysteries presenteren in elke aflevering. In seizoen drie staan er tien nieuwe zaken op het programma, waarbij Alexa het opneemt tegen fascinerende en verrassende verdachten. Van excentrieke miljardairs tot rouwende bloemisten, het enige wat ze gemeen hebben, is dat niemand had verwacht dat Alexa haar unieke manier van misdaad oplossen op hen zou afvuren. Klaar of niet, hier komt ze weer.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 5 gaat in première op zaterdag 25 januari om 20.00 uur op BBC First

Het vijfde seizoen van de Nieuw-Zeelandse misdaadserie 'The Brokenwood Mysteries' gaat in januari in première op BBC First. Rechercheur Mike Shepherd (Neil Rea – 'The Warrior’s Way') en rechercheur Kristin Simms (Fern Sutherland – 'The Almighty Johnsons') onderzoeken opnieuw moorden in het levendige stadje Brokenwood.

Zoals altijd staan Mike’s onorthodoxe methodes centraal in elke aflevering. Elke dood raakt hem. Terwijl hij zijn vastberaden onderzoek voortzet, ontdekt hij aanwijzingen, komen karaktereigenschappen naar voren en onthult hij de geheimen van Brokenwood.

De vierde aflevering van dit seizoen markeert de 20ste jubileumaflevering en draait om een vervallen gesticht aan de rand van Brokenwood. Wanneer een jong stel het lichaam van een oude man in de vervallen ziekenhuisvleugel vindt, blijkt hij het slachtoffer te zijn van elektrocutie door elektroconvulsieve therapie. Wanneer het team zich richt op een groep ex-patiënten, ontdekken ze dat velen van hen onder behandeling staan van een lokale psychotherapeute. Haar expertise helpt Mike de unieke gedachten van deze mensen te doorgronden. Ze heeft bovendien een talent om Mike zelf te laten praten; zal het hem eindelijk lukken om zijn gelijke te ontmoeten – op meer dan één manier?

'The Good Ship Murder' gaat in première op vrijdag 24 januari om 20.00 uur op BBC First

Jack Grayling (Shayne Ward – 'The Ascent') is een voormalig agent. Nu werkt hij als cabaretzanger op een luxe cruiseschip in de Middellandse Zee, waar hij verwikkeld raakt in een reeks moordmysteries in 'The Good Ship Murder'.

Samen met de ambitieuze en strikte eerste officier Kate Woods (Catherine Tyldesley – 'Trollied') en de vrolijke ober Jamil vormt hij al snel een krachtig detectiveteam. Wanneer het schip La Rochelle binnenvaart, moeten Jack en Kate snel hun onderlinge verschillen opzijzetten als ze het lichaam van een mysterieuze passagier aantreffen. Terwijl het mysterie hen dichter bij elkaar brengt, merkt Jack niet dat Kate een vriend heeft, de keurige tweede officier Piers de Vresse. Ondertussen vraagt Kate zich af waarom een voormalig agent nu loungezanger is.

Tijdens de serie lossen Jack en Kate steeds meer bijzondere mysteries op, steeds met de zonnige achtergrond van de Middellandse Zee.

In januari kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Van Der Valk' elke zondag om 20.00 uur tot 5 januari

'Inside Man' elke zondag om 21.00 uur tot 12 januari

'Agatha Christie’s Murder is Easy' elke dinsdag om 20.00 uur tot en met 14 januari

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 4 elke zaterdag om 20.00 uur tot 18 januari