'Stand van Nederland': Nederland Muziekland

In de Nederlandse muziekindustrie gaat jaarlijks ongeveer één miljard euro om. Een groot gedeelte daarvan wordt verdiend met optredens, zeker nu Nederlandstalige muziek in de lift zit.

Maar ook uitgeverijen zitten op een goudmijn: zij recyclen steeds vaker oude nummers waarvan ze de rechten bezitten en scoren hit na hit. Stand van Nederland, over hitmachines die miljoenen opleveren.

John de Bever

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat muziekoptredens enorm in de lift zitten. In 2018 gingen we bijna 8 miljoen keer naar een concert. En dat was bijna 7% meer dan het jaar daarvoor. Eén van de duizenden optredende artiesten is John de Bever. De zanger trekt 300 keer per jaar de nacht in om te zingen op feesten en partijen. Een half uurtje John de Bever met een technicus die de band start kost je al snel € 2000,-. Maar feestorganisatoren hebben het er grif voor over, want het is een enorm populair genre. De Bever zingt al vanaf z’n veertiende maar zijn grote doorbraak kwam pas met de vijftigjarige leeftijd met een hit die nu al jaren meegaat!

Rechten

Als je geld wilt verdienen zonder dat je muziek maakt, dan moet je een stukje van een artiest bezitten. Vader en zoon De Raaff hebben een muziekuitgeverij en bezitten en beheren van talloze artiesten de rechten op hun muziek. Ook muziek die al lang niet meer populair is, weten zij te gelde te maken door het in een nieuw jasje te laten steken of het onder de aandacht te brengen van filmmakers en reclamemensen. Zo gebeurt het dat uw (klein)kinderen opeens Phill Collins of Elvis in hun spotify lijstje hebben en een plaat van een halve eeuw oud grijs draaien.

De BV Rieu

De export van muziek levert ons land meer dan 200 miljoen euro per jaar op. De grootverdieners zijn bekenden. Op nummer één staat DJ Tiësto met een vermogen van 83 miljoen euro, op nummer twee met 36 miljoen Armin van Buuren en op drie Maastrichts trots André Rieu met 25 miljoen euro.

Maar rustig leven doet de zeventigjarige concertmeester niet. Rieu runt een multimediabedrijf 'André Rieu Productions' met meer dan honderd werknemers. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor zoon Pierre Rieu als vicepresident.

Johan Derksen

De bejaarde voetbalanalist en muziekliefhebber Johan Derksen ziet muziek juist niet als een verdienmodel. Hij heeft een internet-radiostation: Grolloo Radio. En drie keer per week trekt hij belangeloos het land door als messias van de bluesmuziek. Topartiesten die maar weinig op radio en TV komen helpt hij zo aan een inkomen. Derksen: 'Wilfred Genee verklaart mij voor gek. Hij zegt: je hebt in het hele land uitverkochte schouwburgen en het kost jou iedere avond een tank benzine! Ja zo is het ook. Maar een hobby mag geld kosten!'

'Stand van Nederland' is het maandelijkse economieprogramma van de NPO. Iedere maand zoekt de onderzoeksredactie van WNL op basis van data-onderzoek van het CBS en SCP naar trends in cijfers en naar persoonlijke verhalen.

Bijzonder is dat de verhalen toegankelijk worden gemaakt, zodat iedereen ze kan begrijpen. En waar het op cijfers aankomt worden er speciale heldere grafieken in de reportage verwerkt.

'Stand van Nederland', donderdag 27 februari om 20.25 uur bij Omroep WNL op NPO 2.