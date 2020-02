Staatssecretaris Mona Keijzer in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO 1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer is te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsvrouw komt met een campagne die waarschuwt tegen slimme apparaten in huis. Over spionnetjes in de huiskamer.

Nationaal Coördinator Terrorismedreiging en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg is te gast in 'WNL Op Zondag'. Hoe wordt het dreigingsniveau bepaald en met welke dreigingen moet Nederland rekening houden?

Rechtsgeleerde Afshin Ellian en Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zijn te gast over geldstromen van radicale moskeeën. Maandag beginnen de verhoren in de mini-parlementaire enquête naar ongewenste moskeefinanciering.

Topkok Julius Jaspers komt in 'WNL Op Zondag'' vertellen over de geschiedenis van Nederlandse eetcultuur, met name snacks. Van frikandel en kroket tot Groningse Eierbal en Rotterdamse kapsalon. Onlangs verscheen een boek over 700 jaar Hollandse eetcultuur.

'WNL Op Zondag', zondag 9 februari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.