Staatssecretaris Dilan Yeșilgös-Zegerius te gast in 'WNL Op Zondag'

Rick Nieman brengt in 'WNL Op Zondag' het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeșilgös-Zegerius

Zondagmorgen is demissionair staatssecretaris Dilan Yeșilgös-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw heeft de onderwerpen klimaat en energie in haar portefeuille.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange

CDA-Europarlementariër Esther de Lange is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de Duitse verkiezingen van aanstaande zondag en het afscheid van bondskanselier Angela Merkel.

Trendwatcher Farid Tabarki en viroloog Ab Osterhaus

Zaterdag komt er een officieel einde aan de anderhalvemeter samenleving. Trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist en viroloog Ab Osterhaus over de volgende fase in de epidemie.

Cimmunicatiestrateeg Jan Driessen

Volgende week bestaat de Nederlandse televisie 70 jaar. In 'WNL Op Zondag' kijkt communicatiestrateeg en oud tv-verslaggever Jan Driessen terug op een aantal legendarische reportages uit actualiteitenrubrieken.

'WNL Op Zondag', zondag 26 september om 10.00 uur op NPO 1.