Staatssecretaris Alexandra van Huffelen te gast in 'WNL Op Zondag'

Rick Nieman brengt in 'WNL Op Zondag' het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Zondagmorgen is staatssecretaris van financiën Alexandra van Huffelen te gast bij Rick Nieman. Over de afhandeling van de toeslagenaffaire en compensatie voor de gedupeerde ouders.

VVD-prominent Loek Hermans en zakenvrouw Carmen Breeveld

Voormalig onderwijsminister Loek Hermans en zakenvrouw Carmen Breeveld van Topvrouwen Academy zijn te gast in 'WNL Op Zondag' over vrouwen aan de top. Deze week ging de senaat akkoord met een vrouwenquotum.

Oud PvdA-voorzitter Hans Spekman

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman is te gast bij Rick Nieman. Over de doorbraak in de formatie, de rol van oppositie en de actuele politiek.

Journalist en auteur Brenda Stoter Boscolo

Deze week werd bekend dat Nederland opnieuw IS-vrouwen gaat terughalen. Journalist en auteur Brenda Stoter Boscolo bezocht meerdere malen schreef het boek 'Het vergeten volk' over de door IS opgejaagde Yezidi's.

'WNL Op Zondag', zondag 3 oktober om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.