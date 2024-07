'Sportlab Sedoc: de weg naar Parijs' volgt enkele Nederlandse atleten

Gregory Sedoc volgt een aantal sporters in het proces naar kwalificatie voor de Spelen in Parijs deze zomer. De eerste worldcup-wedstrijd van het seizoen in Italië is een belangrijke graadmeter voor Karolien Florijn.

Gaat ze voor de 24e keer op rij winnen in haar skiff? En belangrijker: hoe staat ze er met het oog op Parijs voor? Atleet Terrence Agard is terug op zijn geboorte-eiland Curaçao. Hij traint daar moederziel alleen; zijn teamgenoten zijn weer in Zuid Afrika. Hij moet halsoverkop naar huis omdat drie maanden na zijn zusje nu ook zijn vader is overleden.

Sportlab Sedoc op tv

De eerste worldcup-wedstrijd van het seizoen in Italië is een belangrijke graadmeter voor Karolien. Terrence is terug op zijn geboorte-eiland Curaçao. Hij traint daar moederziel alleen.

De eerste worldcup-wedstrijd van het seizoen in Italië is een belangrijke graadmeter voor Karolien. Terrence is terug op zijn geboorte-eiland Curaçao. Hij traint daar moederziel alleen.

De eerste worldcup-wedstrijd van het seizoen in Italië is een belangrijke graadmeter voor Karolien. Terrence is terug op zijn geboorte-eiland Curaçao. Hij traint daar moederziel alleen.

De eerste worldcup-wedstrijd van het seizoen in Italië is een belangrijke graadmeter voor Karolien. Terrence is terug op zijn geboorte-eiland Curaçao. Hij traint daar moederziel alleen.