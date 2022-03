'Spoorloos': Simone musiceert voor haar onbekende moeder

Spoorloos Nederland op tv

Tijdens concerten speelt violiste Simone vooral voor iemand die er niet is: haar biologische moeder in Peru. Zij stond Simone kort na haar geboorte af.

In 2019 ontmoette Nurija via 'Spoorloos' haar biologische moeder Railya in Rusland. In december 2021 reisde Nurija opnieuw met 'Spoorloos' naar Rusland om haar biologische vader te ontmoeten.