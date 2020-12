'Spoorloos': Kevin zoekt vader in Duitsland

Kevin is ruim 26 jaar geleden geboren uit de relatie van de Nederlandse Miranda en de Duitse Steffen Uwe Günther. Miranda leerde bouwvakker Steffen kennen in de kroeg in Nederland.

Ze vertrokken naar Duitsland, trouwden, maar het bleek geen gelukkig huwelijk; Steffen was wekenlang weg voor grote bouwprojecten en Miranda zat thuis met de kleine Kevin.

Toen hij 2 jaar oud was is hij door zijn moeder meegenomen naar Nederland, onder de voorwaarde van Steffen dat Miranda Kevin weer terug zou brengen. Toen dat niet gebeurde is zijn vader twee keer naar Nederland gekomen om Kevin te zien, maar zijn moeder deed de deur niet open. Daarna is er nooit meer contact geweest. Kevin heeft zijn vader erg gemist en Derk gaat voor hem op zoek in Duitsland.

'Spoorloos', maandag 7 december om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.