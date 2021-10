'Spoorloos': geboren uit een vakantieromance

Anne-Marie is 9 jaar oud als haar moeder vertelt dat ze een Griekse vader heeft. Ze is geboren uit een vakantieromance. Ze vindt dit een spannende gedachte en voelde zich daardoor bijzonder.

Anne-Marie omschrijft haar jeugd als onveilig; 'Er waren altijd toestanden'. Om die reden romantiseerde ze haar Griekse vader. Toen ze 18 jaar oud was besloot ze dat het tijd was om op zoek te gaan naar hem. Ze vond hem op het Griekse eiland Corfu. 'De ontmoeting met mijn vader was emotioneel. Maar ik sprak de taal niet en dat was echt een barrière.'

Het contact met haar vader, is mede door de taalbarrière, destijds snel verloren gegaan.

Nu, meer dan dertig jaar later is de grote vraag voor Anne-Marie dus niet 'wie is mijn vader?', maar wat is zijn verhaal? 'Ik heb geen idee omdat ik nooit de mogelijkheid heb gehad om met hem te praten.'

Derk reist af naar Corfu op zoek naar een antwoord op Anne-Marie haar vraag.

