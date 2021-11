'Spoorloos': een moeder uit Sri Lanka zoekt haar afgestane zoon

Via-via komt er bij 'Spoorloos' een bijzondere vraag binnen. Een moeder uit Sri Lanka zoekt haar afgestane zoon. Ruim tien jaar geleden is hij met zijn adoptieouders vanuit Nederland naar Sri Lanka gereisd om kennis te maken met zijn geboorteland.

De zoon, Michel, is dan 16 jaar. Hun gids weet destijds de biologische familie van Michel op te sporen. Maar helaas… de Sri Lankaanse moeder van Michel is er niet. Ze werkt op dat moment in het buitenland. Bij terugkomst hoort ze over het bezoek van haar afgestane zoon. Sindsdien probeert de moeder zelf haar zoon terug te vinden.

