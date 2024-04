'Spoorloos': Diana wil weten wie haar vader is

'Spoorloos' doet een uitgebreid DNA-onderzoek voor Diana. Haar moeder sterft als Diana nog maar twee jaar is. Vader blijft achter met drie jonge kinderen en hertrouwt met een weduwe die al vijf kinderen heeft.

Er wordt nog een dochter geboren. Diana groeit daardoor op in een groot gezin. Ze is zelf al moeder van een volwassen dochter als ze erachter komt dat haar vader, die dan al overleden is, helemaal niet haar biologische vader is. Ze doet navraag in de familie, maar niemand heeft ooit iets gezien of gehoord. Hoe vind je een vader zonder enig aanknopingspunt?

'Spoorloos' duikt in de zaak en doet een uitgebreid DNA-onderzoek. De zoektocht brengt Diana verrassend genoeg naar Engeland.

'Spoorloos', woensdag 17 april om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.