'Spoorloos': Camila zoekt familie in Brazilië

Camila is geboren in Belém, Brazilië en kwam als peutertje met haar moeder en diens Nederlandse partner naar Steenwijk, om hier te gaan settelen.

Toen Camila 5 jaar oud was, werd haar moeder door haar vriend vermoord en het meisje belandde in een pleeggezin.

Derk ging voor haar op zoek naar familie in Brazilië en vond haar oom Paulo, de broer van haar moeder. Na de ontmoeting, belde haar oom regelmatig naar Camila, soms meerdere keren per dag. Hij noemde Camila steevast ‘mijn dochter’. Volgens haar neef heeft de hereniging met Camila voor zijn vader helend gewerkt. Toen pas kwam hij toe aan het verwerken van het verdriet over de moord op zijn zus. Dit jaar zouden Camila en haar oom elkaar weer zien, maar Corona strooide roet in het eten…met dramatische gevolgen…

'Spoorloos', maandag 31 mei om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.