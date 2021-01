'Spoorloos': Betty zoekt haar halfzus

Foto: © KRO-NCRV 2018

Betty is geboren en getogen in AustraliŽ, maar haar roots zijn 100% Nederlands. Haar ouders ontmoetten elkaar in 1947, aan boord van een schip dat hen naar AustraliŽ bracht.

Daar trouwden ze en werden Betty en haar broer geboren. Helaas stierf Betty's vader Marten al jong, op 41-jarige leeftijd. Onlangs vertelde haar moeder dat er in Nederland een oudere halfzus van Betty moet wonen. Zij zou door vader Marten verwekt zijn, vlak voor zijn vertrek naar Australië. Betty roept de hulp van Derk en de kijkers in, bij het vinden van haar halfzus.

'Spoorloos', maandag 18 januari om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.