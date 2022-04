'Spoorloos': Angela gaat confrontatie aan met Colombiaanse moeder

In 1994 reizen Jos en Leny naar Colombia voor de adoptie van de dan 3-jarige Angela. Tot hun ontzetting ontdekken ze forse littekens op Angela's hoofdje. Na medisch onderzoek blijkt dat ze als baby ernstig is mishandeld, vermoedelijk door haar moeder, met hersenletsel als gevolg.

Angela is nu 31 jaar hoopt dat ze in Colombia een lieve vader vindt. Ze gaat een eventuele confrontatie niet uit de weg, als ook haar biologische moeder gevonden wordt: 'Het blijft m’n moeder en ik wil weten wat er gebeurd is.' In Colombia blijkt dat haar biologische ouders gescheiden zijn. Angela’s moeder ontkent dat ze Angela mishandeld heeft.

