'Spoorloos': Albena zoekt haar biologische moeder in Bulgarije

Albena groeit in Bulgarije op bij liefdevolle ouders. Ze is al getrouwd als ze terloops van iemand hoort dat zij geen biologisch kind van haar ouders is. Albena kan het niet geloven, maar durft het niet aan haar ouders te vragen.

Als beiden overleden zijn, weet Albena dat ze het echte verhaal van haar afkomst nooit meer te weten zal komen. Tot een tante op haar sterfbed opbiecht dat ze inderdaad geadopteerd is. Ze was er destijds bij toen haar ouders Albena op gingen halen. Met de summiere informatie die nu bekend is gaat Derk Bolt op zoek naar de biologische moeder van Albena.

