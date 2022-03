Speeddaten met mogelijke nieuwe liefde in 'Boer zoekt Vrouw'

De komende weken volgt Yvon Jaspers in het KRO-NCRV programma 'Boer zoekt Vrouw' de vijf boeren tijdens hun zoektocht naar de liefde. Uit de stapels post hebben Janine, Jouke, Rob, Evert en Hans tien briefschrijfsters en –schrijvers geselecteerd met wie ze vijf minuten gaan speeddaten.

In deze aflevering zien we hoe deze eerste ontmoetingen verlopen. Anders dan voorgaande seizoenen ontvangen de boeren hun dates allemaal op een eigen bijzondere locatie.

Iedereen krijgt vijf minuten de tijd om kennis te maken met zijn of haar boer. De vraag is natuurlijk, is er meteen een klik en zijn de vijf minuten zo voorbij of gaan de minuten juist heel erg langzaam? 'Hij heeft een hele enthousiaste uitstraling', zegt een briefschrijfster van boer Jouke. en 'Hij maakt mijn aan het lachen en dat is een goed teken', zegt een vrouw die boer Hans voor het eerst gaat ontmoeten. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen beweegreden waarom hij/zij een brief stuurde naar 'hun' boer en delen deze ervaringen met Yvon Jaspers gedurende deze enerverende en spannende dag. En Yvon loopt af en toe binnen bij Janine, Jouke, Rob, Evert en Hans: gaat de dag zoals ze hadden gedacht en gehoopt?

Zowel bij de boeren als bij de dates gieren de zenuwen door de keel. De brieven maken nieuwsgierig, de ene omdat deze juist kort en krachtig is, de andere omdat iemand zich meteen kwetsbaar opstelt. Maar hoe zijn de vrouwen en mannen in werkelijkheid? Zijn ze in het echt net zo leuk? Lijken ze op de foto of moeten de boeren twee keer kijken wie wie is?

Aan het eind van de dag volgt een zware keuze. De een is er zonder enige twijfel meteen uit, de ander wikt en weegt. Met welke vijf dates gaan ze volgende week een dagje weg?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 6 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.