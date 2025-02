Spectaculair recordaantal van 17.200 diamanten huwelijken

Het aantal paren dat zestig jaar getrouwd is neemt steeds meer toe. Afgelopen jaar vierden maar liefst 17.200 koppels hun diamanten huwelijk. Dat meldt 'KRO-NCRV Kruispunt', op basis van recente cijfers van het CBS.

'Kruispunt' besteedt zondag 16 februari om 17.10 uur in hun uitzending op NPO 2 aandacht aan dit fenomeen.

In 2024 was het aantal diamanten paren ruim 4000 meer dan vier jaar geleden. De toename wordt toegeschreven aan de vele huwelijken die in de jaren zestig werden gesloten, met een piek van 124.000 in 1970. Daarna daalde het aantal huwelijken. De hoge levensverwachting en de lage scheidingsgraad bij deze generatie spelen ook mee.

De geportretteerde paren geven in 'Kruispunt' aan dat ‘praten en luisteren’ belangrijk zijn om het zestig jaar vol te houden. Daarnaast wordt ‘elkaar de vrijheid geven om los van elkaar dingen te doen’ als vereiste genoemd. 'En gewoon leuke dingen doen samen. De ander af en toe verrassen. En echt aandacht schenken aan elkaar', aldus een van de jubilarissen.

Vandaag de dag kiezen steeds meer mensen voor het geregistreerd partnerschap om hun relatie formeel vast te leggen. Dat kan sinds 1998 en vanaf 2014 is het juridisch ouderschap net zo geregeld als bij een huwelijk. Sindsdien wint het geregistreerd partnerschap aan populariteit. In 2023 trouwden 68.000 paren. Zeventig jaar getrouwd zijn is zeldzaam. Vorig jaar bereikten 451 paren deze mijlpaal.

'Kruispunt' is te zien op zondag 16 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.