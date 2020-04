Speciale uitzending van 'Podium Witteman' rond het thema 'Familie'

'Podium Witteman' gaat in deze periode door met speciale uitzendingen rond een thema. Deze week is dat 'Familie'. Met optredens van de leden van Fuse en hun familieleden. En met bijdragen van Paul Witteman, Floris Kortie en Mike Boddé.

Het is Eerste Paasdag, een dag dat de hele familie bij elkaar komt. Nu we dit jaar thuis moeten blijven is een lofzang op de familie wel op zijn plaats. Paul, Floris en Mike geven vanuit de huiskamer hun persoonlijke invalshoek en kijken daarbij terug naar hoogtepunten uit vijf jaar 'Podium Witteman'!

Ook onze huisband Fuse moet thuis blijven en daarom hebben de zes leden iets bijzonders bedacht. Ze gaan iets voor hun familieleden spelen, als het kan met een broer of zus, vanuit de huiskamer of ergens in de buurt. Zo speelt bijvoorbeeld cellist Mascha met haar broer Yuri (piano) een lievelingsstuk voor haar opa. En violist Emma speelt met haar zus Sofie (altviool) Bach op straat, zoals ze dat vroeger deden op Koninginnedag.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar A Family Quartet van regisseur Simonka de Jong. In deze documentaire wordt de muzikale familie van de jonge sterviolist Noa Wildschut gevolgd. 'Podium Witteman Extra 'wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

