Speciale nieuwjaarsuitzending van 'WNL Op Zondag' met minister Hugo de Jonge

Foto: © Omroep WNL 2020

Deze zondag een speciale nieuwjaarsuitzending van 'WNL Op Zondag'. Rick Nieman blikt met zijn gasten terug op het roerig afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2021. Met hoopvolle verhalen, opvallende fragmenten en prominente gasten.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is te gast bij Rick Nieman. Voor een persoonlijk gesprek over de corona-crisis. Hoe heeft de bewindsman het afgelopen jaar beleefd.

Shula Rijxman, voorzitter van de NPO, is te gast in 'WNL Op Zondag'. We gaan het hebben over televisie in coronatijd - want we zaten massaal voor de buis tijdens de lockdowns. En over wat we kunnen verwachten het komende tv-seizoen.

Presentator Maarten Spanjer komt met zijn eigen alternatieve jaaroverzicht, Ondertussen in 2020. Daarin gaat hij op zoek naar klein nieuws dat het 'NOS Journaal' en de talkshows niet heeft gehaald.

Dominee en cafébaas Mariëtte Mol is te gast bij Rick Nieman. De tappende predikant heeft ook te maken met de lockdown en alle gevolgen van dien. Ook gaat zij in op de overeenkomsten tussen de kerk en de kroeg.

Schrijver en presentator Özcan Okyal is te gast in 'WNL Op Zondag'. Hij heeft een top drie meegenomen van drie nieuwsfragmenten die hoop geven in deze donkere tijden.

'WNL Op Zondag', zondag 27 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.