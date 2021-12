Speciale kerstuitzending van 'WNL Op Zondag'

Tweede Kerstdag begint met Rick Nieman. Met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin prominente gasten omzien en vooruitkijken. Met persoonlijke verhalen over het afgelopen jaar.

Zo vertelt VVD-prominent Annemarie Jorritsma over haar dochter die ondernemer is en haar deuren moest sluiten vanwege de lockdown. De Vlaamse viroloog Marc van Ranst over de bedreigingen waardoor hij met zijn gezin moest onderduiken. En Astrid Kersseboom over haar afscheid als nieuwspresentator van het NOS Journaal.

VVD-prominent Annemarie Jorritsma

De VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma over de sterke vrouwen van 2021 en de gevolgen van de lockdown.

Viroloog Marc Van Ranst

De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst over de pandemie, het Omikron-virus en de bedreigingen waardoor hij met zijn gezin moest onderduiken.

Kamerlid Ulysse Ellian

Tweede Kamerlid Ulysse Ellian van de VVD over de ontwikkelingen in zijn geboorteland Afghanistan en de betekenis van vrijheid.

Astrid Kersseboom

Astrid Kersseboom neemt na 18 jaar afscheid van het 'Journaal' en zit in het nieuwe jaar achter de microfoon van het 'NOS Radio 1 Journaal'. Ze laat nieuwsfragmenten zien die indruk op haar maakte.

Trendwatcher Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas blikt vooruit op het komende jaar. Hij schreef het boek 'The Age of Chaos'. Na de corona-crisis komen er ook een aantal mooie ontwikkelingen aan.

'WNL Op Zondag Speciale Editie', zondag 26 december om 10.00 uur op NPO 1.