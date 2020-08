Speciale editie 'Into The Great Wide Open' op NPO 2 extra

De NTR en 'Into The Great Wide Open' presenteren op zondag 30 augustus een speciale uitzending vol muziek, kunst en meer op NPO 2 extra.

'De Uitzending' is de manifestatie van het festival dat normaal gesproken plaatsvindt op Vlieland, maar dit jaar geen doorgang kan vinden.

Een fysieke twaalfde editie van 'Into The Great Wide Open' komt deze jaargang niet van de tekentafel. Toch wordt het festivalweekend allerminst eilandloos. In samenwerking met NTR nam het festival op Vlieland 'De Uitzending' op. In deze anderhalf uur durende uitzending zitten onder meer sessies van Spinvis en S10, die op uitnodiging van het festival aan een nieuwe plaat werkte op het eiland. Alma Mathijsen en Bonne Reijn verzamelen aanstormende sprekers en schrijvers als Ray Fuego, Jerry Afriyie en Firoza Mulahella voor een speciale editie van Op De Schans. De boswachter neemt de kijker mee langs plekken waar normaal gesproken podia neerstrijken, Stout Konijn leest voor vanuit het bos en kunstenaar Rob Sweere brengt zijn Silent Sky Project tot uitvoering. De presentatie is in handen van Vera Siemons, vaste gast van het festival en dj van Vera On Track op 3FM.

'De Uitzending' is op zondag 30 augustus om 19.00 uur en 23.45 uur (herhaling) te zien op NPO 2 extra - kanaal 88 (KPN/XS4all/Telfort), kanaal 222 (Ziggo) of www.npostart.nl/live/npo-2-extra en de website van 'Into The Great Wide Open'. Na uitzending zal het programma terug te kijken zijn op NPO Start.

Dezelfde avond om 23.05 uur wordt het concert van Spinvis dat op Vlieland werd opgenomen integraal uitgezonden op NPO 2 extra.