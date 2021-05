Special en concertregistratie Mahler bij AVROTROS

Nederland heeft een bijzondere band met een hele grote componist: Gustav Mahler. Iedere 25 jaar wordt in Amsterdam dan ook het Mahler Festival gehouden. Helaas ging dit in 2020 niet door, het werd verschoven naar dit jaar, maar ook nu gooit corona roet in het eten.

Juist in deze barre tijden moeten warme banden gekoesterd worden. Daarom staat Gustav Mahler op 16 mei - in de week dat het Mahler Festival eigenlijk zou plaatsvinden - centraal bij AVROTROS. Tijl Beckand maakt een kersverse special over de componist en het Koninklijk Concertgebouworkest speelt aansluitend hierop een nieuwe uitvoering van de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler.

'De Tiende van Tijl Special: Mahler'

Waar Mahler in eigen land, of elders in Europa, nauwelijks erkenning kreeg werd hij in Nederland direct omarmt. In Nederland vond Mahler warmte, erkenning en een artistiek thuis. In een tijd dat we het even wat dichter bij huis moeten zoeken als het gaat om grote verhalen, is dit er eentje die het verdient om verteld te worden. Tijl Beckand gaat op zoek naar de kiem voor de liefde en vindt zoveel mogelijk sporen van Mahler in Nederland. Daarnaast vertellen muzikanten van het Koninklijk Concertgebouworkest wat Mahler voor hen en hun instrument betekent.

Mahler 5

Het zou het openingsstuk van het Mahler Festival zijn: De Vijfde Symfonie. Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt daarom speciaal voor de gelegenheid dit prachtige werk. Mahler schreef deze symfonie in 1901 en 1902, een gelukkige tijd voor de componist. Hij ontmoette zijn grote liefde Alma en droeg het werk aan haar op. Het stuk is vooral bekend geworden toen het vierde deel, het Adegietto, gebruikt werd als soundtrack van de beroemde film Dood in Venetië. Hans van den Boom introduceert de symfonie.

NPO 2 Extra

Vanaf 17 mei zendt NPO 2 Extra twee maanden lang iedere maandag een symfonie van Mahler uit, te beginnen met de eerste.

'De Tiende van Tijl special', Mahler op zondag 16 mei om 22.05 uur bij AVROTROS op NPO 2.

'KCO - Mahler 5' op zondag 16 mei om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.