Special '90 Day Fiancé: Love is a Battlefield' op TLC

Dat de prille relaties van de deelnemers aan 90 Day Fiancé niet altijd vlekkeloos verlopen, is een understatement. Trouwe kijkers van het populaire programma weten dat de koppels elkaar regelmatig in de haren vliegen.

En anders is er altijd wel een akkefietje met familieleden die niet kunnen geloven dat twee geliefden die elkaar nog maar net kennen (en ook nog uit een ander land komen) al binnen 90 dagen kunnen gaan trouwen.

De speciale aflevering '90 Day Fiancé: Love is a Battlefield' zoomt in op de onenigheden en heftigste clashes die de bekendste koppels met elkaar hadden. Zo zien we de aanvaringen tussen Larissa en Colt over zijn loyaliteit naar zijn moeder, waardoor de Braziliaanse Larissa vindt dat ze te weinig aandacht krijgt en zien we de vertrouwensissues tussen Ashley en haar elf jaar jongere Jamaicaanse aanstaande bruidengom Jay die weinig rekening met haar lijkt te houden.

Ook passeren de 20-jarige Olga en Steven die worstelen met hun prille relatie, waarbij inmiddels ook al een zoon is bijgekomen. En natuurlijk volgen we de opmerkelijke relatie van de Amerikaanse Paul die de liefde van zijn leven dacht te vinden in het regenwoud van Brazilië. Maar het samenzijn met Karine, loopt allesbehalve soepeltjes. Ze zijn niet de enigen die voorbijkomen in deze extra lange uitzending. Want uiteindelijk heeft bijna ieder stel wel zo zijn strubbelingen.

'90 Day Fiancé: Love is a Battlefield', zaterdag 28 december om 21.00 uur op TLC.