'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
Wim Opbrouck is klaar voor de comeback van 'Mijn Restaurant'
Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'

Sopraan Laetitia Gerards staat centraal in 'Beste Zangers'

vrijdag 10 oktober 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

Deze week staat Sopraan Laetitia Gerards centraal: een klassiek geschoolde zangeres met een grote liefde voor theater, muziek en alles daartussenin. Ze krijgt verrassende muzikale eerbetonen van haar collega’s, waaronder een speelse hiphopversie van I Feel Pretty door Snelle, afkomstig uit West Side Story, een musical die veel voor Laetitia betekent. En tot haar grote vreugde durft de jongste van de groep, Bente, zich te wagen aan een echte operaklassieker: O Mio Babbino Caro. Een avond vol virtuositeit, veelzijdigheid en genre-overstijgende bewondering.


'Beste Zangers', zaterdag 11 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Een gewapende overval op de Brokenwood Savings Bank loopt dramatisch uit de hand wanneer de bankmanager het met zijn leven moet bekopen. Mike en zijn team staan voor de uitdaging om uit vier gemaskerde daders de werkelijke moordenaar te identificeren. Maar in een wereld waar niemand is wie hij lijkt te zijn, wordt elke aanwijzing een puzzelstukje in een dodelijk spel.

'The Brokenwood Mysteries', om 21.30 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Herfstbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 10:05
    Monty & Co
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:45
    The Resident
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:55
    The Bridge
    05:25
    Runaway Christmas Bride
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    09:20
    Leven als vakman
  • 09:35
    How to Get Away With Murder
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:50
    Two and a Half Men
    02:55
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 09:55
    Apero - Dining
    02:15
    Geen uitzending
  • 09:45
    The Texas Cheerleader Murder Plot
    02:20
    Rizzoli & Isles
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 09:59
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:35
    Hidden Gems
    02:05
    Veldvers
  • 10:00
    Death in Paradise
    02:10
    Recipes for Love and Murder
  • 10:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:45
    NCIS
  • 10:00
    NOS Journaal
    08:20
    Nederland in Beweging
  • 09:55
    Nieuwsuur
    08:00
    Vroege Vogels
  • 10:10
    Simon
    02:10
    First Dates