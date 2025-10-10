Sopraan Laetitia Gerards staat centraal in 'Beste Zangers'

Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

Deze week staat Sopraan Laetitia Gerards centraal: een klassiek geschoolde zangeres met een grote liefde voor theater, muziek en alles daartussenin. Ze krijgt verrassende muzikale eerbetonen van haar collega’s, waaronder een speelse hiphopversie van I Feel Pretty door Snelle, afkomstig uit West Side Story, een musical die veel voor Laetitia betekent. En tot haar grote vreugde durft de jongste van de groep, Bente, zich te wagen aan een echte operaklassieker: O Mio Babbino Caro. Een avond vol virtuositeit, veelzijdigheid en genre-overstijgende bewondering.

'Beste Zangers', zaterdag 11 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.