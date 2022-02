Smakelijke thuisbakcompetitie 'High Tea Challenge' op Net5

De mooiste miniatuurtaartjes, de zoetste scones, luxe sandwiches, heerlijke quiches… en dat allemaal op een zeer feestelijke manier gepresenteerd: een high tea is een belevenis.

In de daily thuisbakcompetitie 'High Tea Challenge' gaan elke week vier amateur thuisbakkers de strijd met elkaar aan om te bepalen wie van hen de mooiste en lekkerste high tea kan maken! Van maandag tot en met donderdag nodigt steeds één thuisbakker de andere kandidaten bij hem of haar thuis uit voor een complete high tea, in een persoonlijk thema. De gasten beoordelen de high tea op verschillende punten. Na de laatste weekaflevering rolt de winnaar van die week uit de bus!

De kandidaten beginnen met het bepalen van hun persoonlijke thema. Die thema’s zijn heel divers: van Suriname, glitter & glamour en de onderwaterwereld, tot summer, carnaval en Friesland. Na het kiezen van het thema moeten ze meteen aan de bak: ze hebben vier uur de tijd om hun high tea voor te bereiden. Een high tea bestaat uit drie gangen: een hartig gerecht, een zoethartige hap en een zoete afsluiter. Bij elke gang past een speciale thee of ander drankje. De tafelaankleding, inclusief de etagère, moet ook perfect zijn.

De gasten geven vier cijfers van 1 tot en met 10. Eén cijfer voor elk van de drie gangen en één voor de algemene ervaring. Aan het eind van de vierde aflevering is bekend welke thuisbakker de meeste punten heeft gekregen. Hij of zij is de weekwinnaar van deze 'High Tea Challenge' – een wedstrijd om van te smullen!

'High Tea Challenge' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'High Tea Challenge', vanaf 28 februari van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op NET5 en KIJK.nl.