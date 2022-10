Smakelijk eten met 24Kitchen in november

De wereldberoemde chef-kok Gordon Ramsay jureert gezinnen uit het hele land tijdens een live wedstrijd. Elke aflevering zijn er diverse gasten, waaronder grote celebrities zoals David Beckham, Katy Perry en James Cordon.

Elke aflevering is een combinatie van lekker eten en goed koken met Ramsay's passie, energie en humor. Met als resultaat, een unieke live kookserie.

Vanaf 23 november, elke woensdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

'Altijd Feest!'

Bij elk type feest horen natuurlijk specifieke lekkernijen. Wat is bijvoorbeeld de perfecte verjaardagstaart of wat maak je voor een buurtborrel, een geboorte of voor een bruiloft? Wie kan er beter tips en tricks geven voor diverse soorten feestelijke gelegenheden dan onze eigen 24Kitchen Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen. Rudolph weet hoe je een feestje nog leuker kunt maken met de perfecte recepten!

Vanaf 7 november, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

'Best Home Cook' - seizoen 3

Voor het oog van presentatrice Claudia Winkleman en de juryleden Mary Berry, Angela Hartnett en Chris Bavin krijgen tien van de beste thuiskoks de kans om hun kooktalent te tonen. Elke week geeft de jury twee uitdagingen aan de koks - een ultieme huisspecialiteit en een geïmproviseerd gerecht gecentreerd rond één ingrediënt - waarna de minst sterke koks de eliminatieronde tegemoet gaan.

Vanaf 15 november, elke dinsdag om 20.10 uur op 24Kitchen.

NIEUW

'Mary Berry Love To Cook'

Het is geen geheim dat Mary Berry een liefhebber is van koken en ze helpt Groot-Brittannië al meer dan zes decennia aan smaakvolle gerechten. Nu besluit Mary andere gepassioneerde koks van het land op te zoeken. In 'Love to Cook' wordt het plezier van eten gedeeld. In zes heerlijke afleveringen zal Mary de meest passievolle koks, telers en makers van Groot-Brittannië ontmoeten, hun inspirerende verhalen uitlichten en heerlijke gerechten en producten proeven.

Vanaf 2 november, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW

'Mary Berry Simple Comfort'

Mary Berry verkent de wonderlijke wereld van comfort food. In deze serie introduceert ze vlotte en gemakkelijke recepten. Om deze te bereiden laat ze zich inspireren door te reizen naar plekken als Parijs, Ierland en Yorkshire.

Vanaf 10 november, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.