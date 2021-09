Slachtoffers toeslagenaffaire doen verhaal in '2Doc: Alleen tegen de Staat'

'Alleen tegen de Staat' is een BNNVARA-documentaire van Stijn Bouma waarin vijf moeders, die slachtoffer werden van het Toeslagenschandaal, in ijzingwekkende monologen vertellen hoe hun leven en dat van hun kinderen werd verwoest door een systeem waaruit iedere menselijke maat was verdwenen.

De vrouwen vertellen het complete verhaal vanaf het moment dat de eerste vorderingsbrieven van de belastingdienst hun leven voorgoed veranderde. Het zijn indringende verhalen over vernedering, verlies van eigenwaarde en een groot wantrouwen tegen alle overheidsinstanties die willens en wetens het leven van hun gezin kapot maakten. Een documentaire waarin de stiltes en blikken vaak de meeste zeggingskracht hebben en getuigen van het onbeschrijfelijke leed dat deze onschuldige vrouwen is aangedaan.

In september 2018 wordt bekend dat de Belastingdienst jarenlang duizenden mensen beschuldigt van fraude met toeslagen in de kinderopvang. Ouders die bezwaar aantekenden tegen het stopzetten van de toeslag worden moedwillig tegengewerkt. Een parlementaire ondervragingscommissie verhoorde in november 2020 negentien personen om te achterhalen hoe de situatie zo heeft kunnen ontsporen. Voor de gedupeerden verloopt het herstel nog altijd erg moeizaam en traag.

Derya, Janet, Nazmiye, Badriah en Naoual, allen slachtoffer van de toeslagenaffaire, vertellen kwetsbaar en openhartig hoe de klopjacht van de Belastingdienst hun leven totaal veranderde. In een sobere setting delen ze hun pijnlijke ervaringen met de kijker: het plotseling afscheid moeten nemen van je kind, bezoeken van deurwaarders, loonbeslag, schaamte en onmacht. En ook over overheidsinstanties, waarvan je zou mogen verwachten dat ze je helpen, die de deur keihard in je gezicht dichtslaan. Een film waarin het menselijke drama achter het schandaal tastbaarder wordt dan ooit en die laat zien dat er diepe wonden zijn geslagen waarbij herstel haast onmogelijk lijkt.

Stijn Bouma: 'Als filmmaker zag ik het leed van de gedupeerden dat her en der doorsijpelde in de media maar nooit had ik het gevoel dat het écht binnenkwam. Ik besloot de camera te pakken en de verhalen van deze vrouwen aan te horen. Gewoon de tijd nemen en luisteren naar het onvoorstelbare persoonlijk drama dat deze vrouwen hebben meegemaakt. Om hen zo, na alle vernedering, weer menselijke waardigheid te geven. Dit is de enige weg naar waarachtige empathie en stelt tegelijkertijd aan de kaak: Voor wie zou de Staat en al z'n instanties er moeten zijn?'

'2Doc: Alleen tegen de Staat', maandag 20 september om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.